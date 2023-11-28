Российское научное общество фармакологов возглавил профессор НИУ «БелГУ»

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:40
Темой VI съезда фармакологов России, объединившего ведущих экспертов научного сообщества, молодых исследователей и представителей фарминдустрии, стала «Смена поколений и сохранение традиций. Новые идеи — новые лекарства».
Наряду с научной повесткой форума произошли и структурно-организационные изменения в составе и правлении Российского научного общества фармакологов. Так, было принято решение о включении в РНОФ Донецкого и Луганского отделений, а новым президентом общероссийской организации делегаты съезда избрали директора НИИ «Фармакологии живых систем», заведующего кафедрой фармакологии и клинической фармакологии медицинского института НИУ «БелГУ», доктора медицинских наук, профессора Михаила Покровского.
Говоря о сегодняшнем положении дел в области медицины и научной фармакологии, Михаил Владимирович отметил, что у российской медицины есть два союзника — экспериментальная и клиническая фармакология.
— Убеждён, что экспериментальная и клиническая фармакология — это единая наука, которая определяет основные стандарты лечения практически во всех областях медицины, и значение клинической и экспериментальной фармакологии как раз заключается в том, чтобы максимально быстро и эффективно внедрять инновационные подходы в лечении. Представляется, что в нынешних условиях, когда страны запада стали нам не очень дружественными, нужно сосредоточить усилия на интеграции научных исследований как в рамках дружественных стран СНГ, так и с нашими друзьями из Китая, Индии и других стран БРИКС, ШОС и т. д. — заключил вновь избранный председатель РНОФ.
По мнению спикера, одним из интенсивно развивающихся направлений современной фармакологии является использование методов молекулярной биологии, докинга (компьютерного подбора молекул, которые идеально взаимодействуют между собой), генетических исследований в разработке и формировании подходов к созданию новых лекарств. Это и лежит в основе стратегии развития Российского научного общества фармакологов.
На полях масштабного научного форума рассматривались современные проблемы фармакотерапии, обсуждались достижения фундаментальной фармакологии, современные подходы к поиску новых лекарственных средств, вопросы доклинического и клинического изучения фармпрепаратов, индивидуализации фармакотерапии, преподавания фармакологии и постдипломной подготовки специалистов — фармакологов, клинических фармакологов.
Представители НИИ Фармакологии живых систем Белгородского госуниверситета выступили организаторами отдельной секции, посвящённой генетическим технологиям. С докладами о результатах исследований, которые проводятся в вузе в рамках ФНТП по развитию генетических технологий и программы «Приоритет-2030», выступили как ведущие учёные, так и аспиранты.