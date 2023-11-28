Российское научное общество фармакологов возглавил профессор НИУ «БелГУ»

Наряду с научной повесткой форума произошли и структурно-организационные изменения в составе и правлении Российского научного общества фармакологов. Так, было принято решение о включении в РНОФ Донецкого и Луганского отделений, а новым президентом общероссийской организации делегаты съезда избрали директора НИИ «Фармакологии живых систем», заведующего кафедрой фармакологии и клинической фармакологии медицинского института НИУ «БелГУ», доктора медицинских наук, профессора Михаила Покровского.