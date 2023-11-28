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В НИУ «БелГУ» открылись курсы арабского языка

В НИУ «БелГУ» открылись курсы арабского языка

28 ноября 2023, 10:48
Фото: Назаренко Елена Борисовна / НИУ "БелГУ"
Курсы организованы в рамках проекта «Создание благоприятной среды для взаимодействия студентов НИУ „БелГУ“ и обучающихся стран арабского мира», который вуз реализует по программе «Приоритет-2030».

В настоящий момент слушателями являются 50 студентов, программа обучения разработана институтом межкультурной коммуникации и международных отношений и подготовительным факультетом вуза.

Занятия ведут студенты и выпускники университета — носители арабского языка. Слушатели изучают не только основы арабской письменности и произношения, но и узнают об особенностях и диалектах арабского языка, знакомятся с географией его распространения, а также с культурой и традициями стран арабского мира.

— Уроки проходят в творческой обстановке, чувствуется большая заинтересованность как по стороны слушателей программы, так и со стороны преподавателей. В ходе обучения слушатели примут участие в интересных мастер-классах и творческих мастерских. Совсем скоро к занятиям приступят сотрудники университета, а в будущем мы надеемся провести курс арабского языка для школьников, — поделился планами руководитель Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша Мансур Ахмед.

Как пояснил проректор по международному сотрудничеству Белгородского госуниверситета Владислав Кучмистый, в настоящий момент в университете обучается более 1300 студентов из арабских стран. Благодаря реализации проекта «Создание благоприятной среды для взаимодействия студентов НИУ „БелГУ“ и обучающихся стран арабского мира» активно популяризируется арабский язык и культура. Проект содействует улучшению микроклимата в студенческой среде, налаживанию межкультурного диалога между российскими студентами и студентами из арабских стран, который происходит в ходе проводимых на базе Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша мероприятий.

— Мы планируем достичь определённых эффектов. Прежде всего речь идёт о содействии формированию положительного имиджа Белгородской области и повышению привлекательности региона для жителей других субъектов РФ, а также иностранных граждан, — прокомментировал Владислав Анатольевич.

Программа курсов рассчитана на год. По итогам курсам слушатели получают сертификат.

Фото: Назаренко Елена Борисовна / НИУ "БелГУ"
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#Общество#Мастер-классы#Белгород#Международные отношения#Международное сотрудничество#Артем Черненко#Курсы арабского языка
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