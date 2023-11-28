В НИУ «БелГУ» открылись курсы арабского языка

Как пояснил проректор по международному сотрудничеству Белгородского госуниверситета Владислав Кучмистый, в настоящий момент в университете обучается более 1300 студентов из арабских стран. Благодаря реализации проекта «Создание благоприятной среды для взаимодействия студентов НИУ „БелГУ“ и обучающихся стран арабского мира» активно популяризируется арабский язык и культура. Проект содействует улучшению микроклимата в студенческой среде, налаживанию межкультурного диалога между российскими студентами и студентами из арабских стран, который происходит в ходе проводимых на базе Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша мероприятий.