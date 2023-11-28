В НИУ «БелГУ» открылись курсы арабского языка

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В настоящий момент слушателями являются 50 студентов, программа обучения разработана институтом межкультурной коммуникации и международных отношений и подготовительным факультетом вуза.
Занятия ведут студенты и выпускники университета — носители арабского языка. Слушатели изучают не только основы арабской письменности и произношения, но и узнают об особенностях и диалектах арабского языка, знакомятся с географией его распространения, а также с культурой и традициями стран арабского мира.
— Уроки проходят в творческой обстановке, чувствуется большая заинтересованность как по стороны слушателей программы, так и со стороны преподавателей. В ходе обучения слушатели примут участие в интересных мастер-классах и творческих мастерских. Совсем скоро к занятиям приступят сотрудники университета, а в будущем мы надеемся провести курс арабского языка для школьников, — поделился планами руководитель Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша Мансур Ахмед.
Как пояснил проректор по международному сотрудничеству Белгородского госуниверситета Владислав Кучмистый, в настоящий момент в университете обучается более 1300 студентов из арабских стран. Благодаря реализации проекта «Создание благоприятной среды для взаимодействия студентов НИУ „БелГУ“ и обучающихся стран арабского мира» активно популяризируется арабский язык и культура. Проект содействует улучшению микроклимата в студенческой среде, налаживанию межкультурного диалога между российскими студентами и студентами из арабских стран, который происходит в ходе проводимых на базе Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша мероприятий.
— Мы планируем достичь определённых эффектов. Прежде всего речь идёт о содействии формированию положительного имиджа Белгородской области и повышению привлекательности региона для жителей других субъектов РФ, а также иностранных граждан, — прокомментировал Владислав Анатольевич.
Программа курсов рассчитана на год. По итогам курсам слушатели получают сертификат.