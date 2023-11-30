Учёные НИУ «БелГУ» стали лауреатами первого фестиваля «Наука и изобретения на экране»

Как рассказали сами авторы цикла передач, профориентационная программа кафедры общей химии «Химический десант» уже более 15 лет знакомит школьников Белгорода и Белгородской области с увлекательной наукой химией. Традиционно каждый год студенты выезжали в школы, разворачивали мобильную лабораторию и вместе со школьниками могли проанализировать воду, продукты питания, школьное молоко, а также выполнить увлекательные и красочные опыты. Однако новые реалии диктуют новые правила. Так, в 2022 году возникла идея перенести «Химический десант» на экран, что стало возможным благодаря специалистам центра телепроизводства под руководством Андрея Павленко.