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Posted 30 ноября, 07:22

Published 30 ноября, 07:22

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Учёные НИУ «БелГУ» стали лауреатами первого фестиваля «Наука и изобретения на экране»

Учёные НИУ «БелГУ» стали лауреатами первого фестиваля «Наука и изобретения на экране»

30 ноября 2023, 07:22
Фото: БелГУ
Итоги первого фестиваля научно-популярных сюжетов, подкастов, фильмов и программ «Наука и изобретения на экране» подвели в Саратове.

На победу в нём претендовали более 250 работ, авторами которых являются как университетские телестудии, так и профессиональные телекомпании практически из всех регионов России.

Специального диплома в номинации «Лучшее ток-шоу или развлекательная программа» удостоились авторы цикла программ «Химический десант» — кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры общей химии НИУ «БелГУ» Ярослава Саласина, ассистент кафедры Елена Олейниц и режиссёр Центра телепроизводства департамента информационной политики НИУ «БелГУ» Сергей Драчёв.

Награду представителям команды проекта вручил член жюри телефестиваля — ведущий итоговой информационно-аналитической программы «Воскресенье» на ОРТ, собкор Первого канала во Франции, Шеф Европейского бюро и собственный корреспондент ТВ Центр во Франции Олег Шоммер.

Как рассказали сами авторы цикла передач, профориентационная программа кафедры общей химии «Химический десант» уже более 15 лет знакомит школьников Белгорода и Белгородской области с увлекательной наукой химией. Традиционно каждый год студенты выезжали в школы, разворачивали мобильную лабораторию и вместе со школьниками могли проанализировать воду, продукты питания, школьное молоко, а также выполнить увлекательные и красочные опыты. Однако новые реалии диктуют новые правила. Так, в 2022 году возникла идея перенести «Химический десант» на экран, что стало возможным благодаря специалистам центра телепроизводства под руководством Андрея Павленко.

Фото: БелГУ
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#Общество#Белгородская область#Химия#БелГУ#Фестиваль#Наука#Телевидение#Профориентация#Изобретения#Артем Черненко
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