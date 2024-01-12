Белгородские учёные создали робота, который поможет шахтёрам в их работе

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Уникальный рельсовый беспилотник назвали «Атласом». Он будет выполнять подземные измерительные работы, предотвращать аварийные ситуации и повышать эффективность работы специалистов.
Руководителем проекта стал заведующий кафедрой прикладной геологии и горного дела Игнат Игнатенко. По его словам, маркшейдеры выполняют все виды измерительных работ в ручном режиме, что занимает много времени и может быть опасным. Ускорить процесс поможет робот «Атлас».
Разработанный нами измерительный комплекс намного ускорит рабочий процесс, сможет сделать труд маркшейдеров безопаснее, при этом выполняя задачи на таком же уровне качества.
Игнат Игнатенко
Устройством можно управлять дистанционно со смартфона, он будет работать даже в тех местах, где нет спутниковой навигации. Во время движения аппарат измеряет ширину колеи и уклоны рельса, а сканирующая система позволяет строить поверхность горной выработки.
Учёные вуза изобрели автоматизированный измерительный комплекс для нивелировки путей в шахте совместно с компанией «Промышленные электронные системы». В 2025 году планируется провести работы по сертификации комплекса как средства измерения. Также будет запущено серийное производство.