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Гладков показал видео спасения собаки Буси, которую закрыли в гараже в Шебекино

В белгородском приграничье спасли собаку Бусю, которую закрыли в гараже: видео

18 мая 2024, 07:08
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Гладков показал видео спасения собаки Буси, которую закрыли в гараже в Шебекино

Собака испугалась громких звуков и забежала в гараж. Собственник этого не заметил, закрыл помещение и уехал. Спасти Бусю помогла неравнодушная местная жительница.

На своей странице в социальных сетях глава региона Вячеслав Гладков опубликовал видео спасения собаки Буси. Её закрыли на несколько дней в гараже в Шебекино. К губернатору обратилась местная жительница с просьбой вызволить собаку.

Видео: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Оказалось, что Буся испугалась громких звуков, забежала в гараж и там спряталась. Хозяин этого не увидел, закрыл животное и уехал. Владельца нашли. Пленницу освободили.

Я рад, что у нас есть такие неравнодушные жители, как Мария, обратившаяся с данным вопросом, как владелец соседнего гаража, который, услышав лай собаки, сразу же связался с приютом для бездомных животных «Ангел». Его сотрудники оперативно приехали на место и покормили собаку через щель, а вскоре прибыл и хозяин гаража и открыл его.
Вячеслав Гладков
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