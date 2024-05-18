В белгородском приграничье спасли собаку Бусю, которую закрыли в гараже: видео

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
На своей странице в социальных сетях глава региона Вячеслав Гладков опубликовал видео спасения собаки Буси. Её закрыли на несколько дней в гараже в Шебекино. К губернатору обратилась местная жительница с просьбой вызволить собаку.
Оказалось, что Буся испугалась громких звуков, забежала в гараж и там спряталась. Хозяин этого не увидел, закрыл животное и уехал. Владельца нашли. Пленницу освободили.
Я рад, что у нас есть такие неравнодушные жители, как Мария, обратившаяся с данным вопросом, как владелец соседнего гаража, который, услышав лай собаки, сразу же связался с приютом для бездомных животных «Ангел». Его сотрудники оперативно приехали на место и покормили собаку через щель, а вскоре прибыл и хозяин гаража и открыл его.
Вячеслав Гладков