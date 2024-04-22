3D-технологии, лазер и другие: хирург рассказал, как спасали жизнь и голос белгородца

Для осмотра используется девяностоградусная оптика, ларингоскоп. С его помощью можно обследовать гортань с помощью её визуализации на экране с помощью небольшой камеры на конце медицинского прибора. То есть это — видеоларингоскоп. Почему девяностоградусная оптика? Потому что видеоларингоскоп, как объяснил специалист, вводится под прямым углом, параллельно языку, а сама камера направлена вниз, также под прямым углом.