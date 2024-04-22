3D-технологии, лазер и другие: хирург рассказал, как спасали жизнь и голос белгородца

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа провели операцию по восстановлению гортани и голосовых связок пострадавшего при обстреле Белгорода 30 декабря. Шея Владислава оказалась пробитой, хрящи сломаны, а слизистая серьёзно пострадала. Белгородец не мог самостоятельно дышать, поэтому ему временно установили трахеостому. Также он проходил лечение в Москве, а после возвратился в Белгород, где ему провели «ювелирную» операцию на гортани с помощью 3D-технологий. Об истории, прогнозах, операции и восстановлении рассказали заведующий отоларингологического отделения областной больницы хирург-отоларинголог Владимир Шутов и фонопед Ольга Проскурникова.
Это уже большая победа, а дальше будет лучше, уверяет лечащий врач Владислава. По его словам, случай его пациента — «это из серии лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
«У нашего пациента была трахеостома. И мы закрыли эту трахеостому. Обратите внимание — ни втяжения, ничего нет. Ровно, гладенько. Это тоже хороший итог, добротный вариант. Пластика трахеостомы выполнялась в этой зоне. Там стояла специальная трубка», — рассказывает лечащий врач пострадавшего.
Для осмотра используется девяностоградусная оптика, ларингоскоп. С его помощью можно обследовать гортань с помощью её визуализации на экране с помощью небольшой камеры на конце медицинского прибора. То есть это — видеоларингоскоп. Почему девяностоградусная оптика? Потому что видеоларингоскоп, как объяснил специалист, вводится под прямым углом, параллельно языку, а сама камера направлена вниз, также под прямым углом.
Далее отоларинголог объясняет, что на экране можно рассмотреть детально то, что с помощью зеркала обычных приборов увидеть невозможно. Также в ларингоскопе установлен стробоскоп, который позволяет увидеть быстрые движения голосовых связок с помощью вспышек света. Он помогает оценить и отследить продвижение звуковой волны.
«Структура гортани визуализируется превосходно. Голосовая щель широкая. Прекрасно, просто прекрасно. А уже в кабинете я покажу, что было с гортанью изначально», — прокомментировал Владимир Шутов осмотр Владислава.
Пациент поступил в медучреждение 30 декабря с довольно серьёзной травмой. Это травма гортани, травма левой руки, кисть которой белгородец потерял.
«Получилось так, что он экстренно попал в ургентное отделение больницы, где ему оказали неотложную помощь, и так же экстренно он был переведён в один из федеральных центров города Москва», — комментирует Владимир Шутов.
Изначально решили сделать упор на травму грудной клетки и кисти, а вторым этапом провести реконструктивную операцию гортани. Лечение в московской клинике Владислав закончил в феврале. После вернулся в Белгород и поступил в белгородскую областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, чтобы начать хирургическое лечение в области гортани.
«В норме при дыхании голосовая щель выглядит вот таким образом. Голосовые складки раздвигаются и воздух свободно проходит из области гортани в трахеи. При фонации, когда человек разговаривает, складки смыкаются. Соответственно, звуковая волна формируется примерно здесь», — объясняет заведующий отоларингологическим отделением.
В ситуации Владислава, дальше рассказывает он, в положении нормы голосовые складки оставались сомкнутыми после их паралича, из-за чего молодой человек не мог дышать самостоятельно, а медики спасали его жизнь установкой трахеостомы.
«Конечно, качество жизни пациентов с наличием трахеостомы оставляет желать лучшего. Назовём это так. И стар, и млад от этого страдает. Избавить человека от канюленосительства (конуляры ещё называют таких пациентов) — это благое дело, как говорится, большое дело. И прекрасно, что нам получилось достаточно быстро это осуществить», — делится хирург.
Хирургия гортани — специфическое направление в отоларингологии. Владиславу белгородские медики планировали провести ларингопластику. Дословно — изменение формы гортани. Вариантов такой процедуры много. Как решение выбрали вариант того, чтобы избавить пострадавшего 30 декабря белгородца от рубцов и сформировать лоскуты слизистой оболочки, которые прикрывали бы раневые зоны, чтобы свести к минимуму дальнейшие риски образования грануляции или повторных рубцов.
«И нам повезло. Почему? В переднем отделе у Влада не было этих рубцов. Если бы они были, нам бы пришлось закончить эту операцию или использованием Т-образной трубки, или же использованием сплинта в полости гортани для фиксирования. Но за счёт целости слизистой переднего отдела этого удалось избежать. Поэтому Влад такого удовольствия, в кавычках, слава Богу, избежал».
Владиславу удалили тот самый рубец, в его нижней части сохранили, вывернули слизистую и подшили к левой стороне гортани, поясняет Шутов. Далее резецировали, т. е. удалили часть голосовой складки, ложной складки, голосовой отросток черпаловидного хряща. А после сформированный справа лоскут зафиксировали и пришили к правой стороне гортани. Почему подшивали, а не отрезали? Тогда, объясняет специалист, риск повторного рубцевания и грануляции максимально возрастает.
«Почему мы в принципе об этом говорим? Ну, скажете, сделали эту операцию и сделали, господи, сколько таких. Во-первых, очень немногие к ней прибегают. Второй момент — она ещё сложна и своей техникой. Хирург работает под микроскопом, но в данном случае мы использовали альтернативу операционному микроскопу — аппарат VITOM 3D. То есть, мы смотрим не в окуляры микроскопа, а в специальный 3D-монитор. Надеваем очки и видим изображение в объёме, понимаем глубину ткани, что очень удобно в плане того, что вся операционная бригада может видеть аналогичную хирургу картину».
Ещё одна хитрость и сложность заключается в том, что фокусное расстояние, используемое при работе, достигает 40 сантиметров, поэтому хирург работает достаточно длинными инструментами. Длина одного из таких инструментов, микроножниц, — 23 сантиметра.
«То есть, все манипуляции в рабочем положении, на полусогнутых руках с вытянутыми в длину инструментами, ты должен выполнять достаточно тонкие и деликатные хирургические вмешательства, а подшить, поверьте, это особая отдельная хитрость».
Белгородские хирурги ранее стали первыми в России выполнившими подобную операцию на гортани с помощью VITOM 3D.
В операции также использовался CO2-лазер. Так, с правой стороны гортани с его помощью вапоризировали, выпарили, часть голосовой мышцы, черпаловидного хряща и вестибулярной складки гортани. Если использовать для этих целей холодные инструменты, т.е режущие, то процесс становится сложнее, грубее и более кровавым. Это затрудняет визуализацию хирургу.
Ольга Проскурникова, фонопед и логопед, которая работает с 1991 года, также занимается с Владиславом, помогая в восстановлении его голоса.
«Фонопедия — это разновидность логопедической специальности, т. е. это не врачи, а по сути учителя. Но их работа является неотъемлемой частью реабилитации пациента. Специалисты играют огромную роль в восстановлении голоса. Это, выражаясь современным языком, маст-хэв», — поясняет хирург-отоларинголог.
Впервые Владислав пришёл к фонопеду в рамках отоларингологической помощи в начале марта после всех проведённых операций.
«Этот то самый момент, когда „Мавр сделал своё дело“. Мастерство хирургов позволило Владу полноценно дышать. Да, речевые функции также были утрачены, которые очень важны для людей», — рассказывает Ольга Проскурникова.
Владиславу рекомендованы специальные ортофонические упражнения. Сперва это были подготовительные упражнения для активизации мышц гортани и удлинения фонационного выдоха. Сейчас начался этап, когда восстанавливается собственно голос. Также фонопед отметила, что ещё в процессе подготовки у пациента стал появляться голос.
«Ещё пока слабенький, но уже голос, который помогает ему полноценно общаться. У нас есть ещё возможности закончить работу в конце года, но с учётом заинтересованности специалистов и самого Владислава динамика восстановления становится лучше. Мы уже с великой радостью с Владимиром Ивановичем этот факт отметили. Мы будем стараться», — делится специалист.
Также свою историю рассказал и сам Владислав, от первого лица. Он вспомнил некоторые детали происшествия, как спасся и кто ему помогал, и о чём думал сам уже в больнице, когда потерял часть руки и лишился голоса. Поделилась воспоминаниями и мама пострадавшего.