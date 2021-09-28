Руководитель Роспотребнадзора в Черноземье: Погода сейчас комфортная для вирусов

Климушин считает, что юридических оснований для отстранения от работы нет. Эксперты пришли к выводу, что 60-процентная иммунная прослойка должна обеспечить защиту.
Если её не будет или вакцинация будет вялотекущей, как сейчас, толку будет мало. Детей мы не прививаем, но дети заражаются. Иммунная прослойка создаётся двумя путями: всем переболеть или всем вакцинироваться. Других вариантов нет. Олег Климушин
В Курской области прогрессирует дельта-вирус, который опаснее «уханьского».
Инкубационный период сократился более чем в два раза. Штамм «дельта» проявляется на 4–5-й день, когда симптомы «уханьского» давали о себе знать лишь на 7–14-й. К тому же, заболевание протекает в более тяжёлой форме, заражается даже молодёжь, пишут «Курские известия».
Коронавирусом можно переболеть и во второй раз. Вирус мутирует, организм становится восприимчивым, особенно во время сезонных заболеваний. Погода сейчас комфортная для распространения вирусов — сыро и прохладно. В это время иммунитет ослабевает и возрастает вероятность заразиться респираторными заболеваниями, пояснил руководитель курского Роспотребнадзора.
Климушин отметил, что в научной среде идёт дискуссия на тему прививания детей от ковида.
Я не считаю себя учёным, чтобы говорить об этом. Но констатирую факт, что для размножения вируса есть среда. Уже скоро два года как длится пандемия. Уже, честно говоря, ресурсы экономические и в здравоохранении истощаются. Вакцины сейчас много. Пожалуйста, иди и прививайся. Олег Климушин