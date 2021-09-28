Руководитель Роспотребнадзора в Черноземье: Погода сейчас комфортная для вирусов

Я не считаю себя учёным, чтобы говорить об этом. Но констатирую факт, что для размножения вируса есть среда. Уже скоро два года как длится пандемия. Уже, честно говоря, ресурсы экономические и в здравоохранении истощаются. Вакцины сейчас много. Пожалуйста, иди и прививайся. Олег Климушин