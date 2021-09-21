Четыре женщины и трое мужчин в Белгородской области умерли от коронавируса

В Белгородской области скончались ещё семь пациентов с подтверждённым коронавирусом. Умерли:
Общее число жертв с начала пандемии увеличилось до 1110.
Госпитализировано с коронавирусом 1667 человек. 50 из них находятся в тяжёлом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3270 пациентов.
Выздоровели в то же время ещё 203 белгородца, всего — 46 226.
За минувшие сутки у 163 человек в регионе подтвердили коронавирус. Больше всего новых заболевших в Старооскольском горокруге (+56), Белгороде (+34), Губкинском (+18) и Новооскольском (+10) горокругах.
Не изменилось число заражённых в Шебекинском горокруге, Вейделевском и Корочанском районах. Ещё два человека — жители других регионов. В остальных районах и горокругах — от одного до восьми новых пациентов.
Всего в Белгородской области зарегистрировали 52 273 случая заболевания.
По данным регионального правительства, один компонент вакцины получили 740 799 человек, два — 688 367.