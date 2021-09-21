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Четыре женщины и трое мужчин в Белгородской области умерли от коронавируса

21 сентября 2021, 08:55
Фото: ИА «Бел.Ру»
Статистикой по ковиду за минувшие сутки поделились в региональном оперштабе. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 50 пациентов. За день COVID-19 подтвердили ещё у 163 человек.

В Белгородской области скончались ещё семь пациентов с подтверждённым коронавирусом. Умерли:

  • 62-летняя жительница Ивнянского района (областная инфекционная больница);
  • 68-летний житель Белгорода (горбольница № 2);
  • 69-летний житель Белгорода (областная детская больница);
  • 73-летняя жительница Старооскольского горокруга (окружная больница в Старом Осколе);
  • 75-летняя жительница Старооскольского горокруга (окружная больница в Старом Осколе);
  • 81-летний житель Старооскольского горокруга (окружная больница в Старом Осколе);
  • 91-летняя жительница Ракитянского района (Борисовская ЦРБ).

Общее число жертв с начала пандемии увеличилось до 1110.

Госпитализировано с коронавирусом 1667 человек. 50 из них находятся в тяжёлом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3270 пациентов.

Выздоровели в то же время ещё 203 белгородца, всего — 46 226.

За минувшие сутки у 163 человек в регионе подтвердили коронавирус. Больше всего новых заболевших в Старооскольском горокруге (+56), Белгороде (+34), Губкинском (+18) и Новооскольском (+10) горокругах.

Не изменилось число заражённых в Шебекинском горокруге, Вейделевском и Корочанском районах. Ещё два человека — жители других регионов. В остальных районах и горокругах — от одного до восьми новых пациентов.

Всего в Белгородской области зарегистрировали 52 273 случая заболевания.

По данным регионального правительства, один компонент вакцины получили 740 799 человек, два — 688 367.

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