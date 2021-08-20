Признать себя банкротом: насколько просто законно списать свои долги?

Число желающих объявить себя несостоятельными за последние годы в разы увеличилось. Если в 2018 году в регионе их было 881, уже в 2020 году — 2871. Согласно данным Арбитражного суда Белгородской области, в первом полугодии 2021 года к ним обратилось 2018 человек, которые просили признать их банкротами. Из них в 908 случаях суд завершил производство по делу.
Насколько просто списать законно свои долги и какие обременения появляются после процедуры, журналисты ИА «Бел.Ру» узнавали у экспертов.
Банкротство распространяется почти на все типы долгов, включая ипотеку, потребительские и автокредиты. При этом банкротство не избавляет от обязательств по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, компенсации ущерба имуществу и морального вреда.
Инициировать банкротство через суд может не только сам должник, но и его кредиторы или Федеральная налоговая служба. Помимо судебной процедуры, есть ещё новый механизм внесудебного банкротства. Он работает быстрее, обходится дешевле, но имеет ряд дополнительных условий.
Иногда банкротство — это единственный вариант решения проблем с долгами. Но надо помнить, что у этой процедуры есть много негативных последствий. Прибегать к ней стоит только после того, как не принесли результата попытки договориться с кредитором, например, о реструктуризации долга.Инна Гребенникова, начальник юридического отдела Отделения Белгород Банка России
Объявить себя банкротом без суда можно, если сумма непогашенного долга без учёта пеней и штрафов составляет от 50 000 до 500 000 рублей. Основное условие заключается в том, что в отношении должника уже ранее завершили исполнительное производство. То есть судебные приставы пытались взыскать долги, но не нашли имущества, за счёт которого можно их погасить. Также важно, чтобы на момент начала процедуры кредиторы не инициировали новое исполнительное производство.
В остальных случаях банкротство возможно только через суд.
Исходя из практики, подавать заявление о банкротстве имеет смысл, когда долг превышает 300 000 рублей. В противном случае есть риск признания заявления необоснованным. Кроме того, стоимость процедуры судебного банкротства достаточно велика и может достигать 200–250 тыс. рублей. Цена зависит от компании, куда обратится должник, и региона. В судебном банкротстве гражданина участвует финансовый управляющий, которому также нужно платить вознаграждение за счёт должника. Соответственно, банкротиться в суде с маленькой суммой долга экономически нецелесообразно.Татьяна Хлебникова, юрист юридической компании «Кудинов и партнёры»
Что касается документов, для судебного банкротства нужно подать заявление в арбитражный суд по месту регистрации. Оно пишется в свободной форме. Необходимо перечислить все задолженности, назвать причины, которые не позволяют платить по долгам, и приложить подтверждающие документы. Также нужно указать состав имущества, активы и банковские счета.
К заявлению необходимо приложить квитанцию об оплате госпошлины и опись документов. Копии заявления нужно направить кредиторам и в налоговую службу.
После того, как заявление примут, суд назначит заседание, в ходе которого изучит доходы должника, его имущество и решит, начинать ли процедуру банкротства или признать заявление необоснованным. На принятие решения может уйти от 15 дней до трёх месяцев. Если заявление одобрят, то в дело вступит финансовый управляющий. Он станет посредником между судом, кредиторами и должником, проведёт анализ его материального положения и будет управлять долгами, деньгами и имуществом.
После признания должника банкротом его имущество распродадут, чтобы расплатиться с кредиторами. Оставшиеся долги будут считать погашенными.
При внесудебной процедуре заявление о банкротстве можно подать в многофункциональный центр (МФЦ). Здесь также нужно будет перечислить все свои долги, указать всех кредиторов. Сотрудники МФЦ проверят информацию, убедятся, что приставы уже пытались взыскать долг. Если все требования выполнены, начнётся внесудебная процедура банкротства. Сведения о должнике внесут в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), а также передадут в банки, где у должника открыты счета и вклады.
Если у должника имеются основания для внесудебного банкротства, то такое банкротство наиболее оптимально. Если же во время процедуры внесудебного банкротства у должника появляется необходимое имущество, он обязан уведомить об этом МФЦ, и тогда процедура прекратится. В противном случае кредиторы обратятся в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, и процедура в МФЦ будет тоже прекращена.Татьяна Хлебникова, юрист юридической компании «Кудинов и партнёры»
Процесс внесудебного банкротства занимает ровно шесть месяцев и не может быть продлён, в отличие от судебного. По завершении процедуры человек получает статус банкрота и освобождается от перечисленных в заявлении долгов. Запись об этом также появляется в ЕФРСБ.
Чтобы собрать пакет документов для банкротства, может потребоваться месяц. Чем полнее будет список приложений, тем меньше вероятности, что заявление будет оставлено без движения. Важно заранее найти СРО, которая предоставит финансового управляющего. Иначе процедура не будет назначена до вступления в дело управляющего, даже если заявление принято судом. С момента поступления дела в суд до признания гражданина банкротом пройдёт не меньше полугода. Если суд введёт сразу процедуру реализации имущества, признав, что должник ни при каких обстоятельствах не сможет наладить финансовое положение, то процедура пройдёт быстрее. Если этап реструктуризации долга неизбежен, то придётся ждать в среднем от девяти месяцев до двух лет. Татьяна Хлебникова, юрист юридической компании «Кудинов и партнёры»
Шансы признания физлица банкротом в основном зависят от соблюдения всех вышеперечисленных условий. Но даже когда процедура банкротства уже началась, ей могут помешать ряд событий.
За время, пока длится процедура, у должника может появиться новое имущество или доходы. Например, он устроится на работу. В этом случае он обязан информировать МФЦ или финансового управляющего. Сокрытие этих фактов — тоже нарушение процедуры банкротства.
К тому же кредиторы вправе периодически запрашивать информацию о должнике в налоговой службе, Росреестре или других органах, чтобы заёмщик не смог утаить улучшение своих дел. Также могут объявиться кредиторы, которых должник не упомянул в заявлении. По закону они вправе инициировать судебную процедуру. Если по заявлению кредиторов упрощённая процедура прекратится, то заново объявить себя банкротом вне суда можно будет только через 10 лет.
При судебной процедуре должник не может самостоятельно распоряжаться имуществом, тратить больше 50 тыс. рублей в месяц, покупать акции или доли в компаниях. Некоторым кандидатам банкротство может просто оказаться не по карману. Помимо госпошлины, нужно будет оплатить публикации на сайте ЕФРСБ, публикации в СМИ о продаже имущества, почтовые расходы, а также работу финансового управляющего. Это десятки тысяч рублей.
Судебное банкротство может быть прекращено, если должник заключит мировое соглашение с кредиторами. Они могут согласиться на отсрочку или списать часть долга. Также финансовый управляющий может договориться о новых сроках и условиях погашения долга. Например, растянуть срок, уменьшив размер ежемесячных выплат.Инна Гребенникова, начальник юридического отдела Отделения Белгород Банка России
Согласно официальным данным, в 2020 году суд прекратил производство по делу о банкротстве в 41 случае, в первом полугодии 2021 года — в 38 случаях.
Среди оснований:
Случаи, когда суды не признают заявление должника обоснованным, немногочисленны. Тем не менее нужно соизмерять уровень официального дохода и размер задолженности. Чем больше размер долга и меньше доход, тем больше шансов на признание банкротом и скорое течение процедуры. Если у должника есть недвижимость, помимо единственного жилья, автомобиль, то они будут реализованы. Единственное жильё подлежит взысканию, если оно обременено ипотекой. Кроме того, недавно Конституционный суд дал разъяснения, согласно которым при определённых обстоятельствах единственное жильё можно реализовывать.Татьяна Хлебникова, юрист юридической компании «Кудинов и партнёры»
Но даже если процедура банкротства пройдёт успешно и человек избавится от обременений, его ждёт несколько неприятных сюрпризов. После признания несостоятельным он не может в течение трёх лет входить в органы управления компаний, в течение пяти лет – вновь проходить процедуру банкротства, брать кредиты и займы, не уведомив кредитора о прохождении процедуры банкротства, а в течение десяти лет – занимать должности в органах управления кредитной организации.
К положительным для человека последствиям можно отнести то, что разрешится вопрос с долгами — больше не придётся общаться с кредиторами и коллекторами. Начисление процентов, штрафов и пени по просроченным кредитам и займам прекратится. После реализации ценного имущества и завершения процедуры банкротства человек перестаёт быть должником, даже если кредиты не погашены полностью. Но отрицательных последствий тоже немало. Банкротство портит деловую репутацию и ухудшает кредитную историю: в будущем непросто будет получить кредит.Инна Гребенникова, начальник юридического отдела Отделения Белгород Банка России