Признать себя банкротом: насколько просто законно списать свои долги?

Чтобы собрать пакет документов для банкротства, может потребоваться месяц. Чем полнее будет список приложений, тем меньше вероятности, что заявление будет оставлено без движения. Важно заранее найти СРО, которая предоставит финансового управляющего. Иначе процедура не будет назначена до вступления в дело управляющего, даже если заявление принято судом. С момента поступления дела в суд до признания гражданина банкротом пройдёт не меньше полугода. Если суд введёт сразу процедуру реализации имущества, признав, что должник ни при каких обстоятельствах не сможет наладить финансовое положение, то процедура пройдёт быстрее. Если этап реструктуризации долга неизбежен, то придётся ждать в среднем от девяти месяцев до двух лет. Татьяна Хлебникова, юрист юридической компании «Кудинов и партнёры»