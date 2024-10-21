Ипотека для участников СВО как способ переехать в Белгородскую область

На заседании белгородской облдумы обсудили расширения и поправки в региональном законодательстве и систематизацию некоторых норм согласно уже имеющимся изменениями на федеральном уровне. Один из вопросов касался помощи в предоставлении ипотеки участникам СВО.