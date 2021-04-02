Врачи проводили операцию на сердце в горящем здании кардиоцентра

Пока пожарные боролись с огнём в здании клиники кардиохирургии в Благовещенске Амурской области, семеро медиков пытались спасти пациента. Случилось это 2 апреля. Мужчину доставили в тяжёлом состоянии. Врачам пришлось проводить операцию на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование. Прервать её было нельзя, ведь пациент был подключён к аппарату искусственного кровообращения.
Пожар охватил 1,6 тыс. м², но обошлось без пострадавших. Огнеборцы справились с возгоранием, хоть и не обошлось без беспилотной авиационной системы. 120 человек успешно эвакуировали, а позже — и врачей, проводивших сложную операцию, и пациента.
Как сообщает РБК, губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение наградить отважных медработников: «Медицинские работники, те, кто остались на своем боевом посту и продолжали операцию, а также пожарные должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение аппарату я тоже дал».
Напомним, в марте этого года без новостей из области медицины не обошлось и в Белгороде. Здесь не было никаких пожаров, зато была первая малоинвазивная операция по авторской методике лечения переломов костей таза. Через проколы кожи врачи смогли буквально собрать тазовые кости выпавшего с третьего этажа пациента.