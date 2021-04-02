Врачи проводили операцию на сердце в горящем здании кардиоцентра

Напомним, в марте этого года без новостей из области медицины не обошлось и в Белгороде. Здесь не было никаких пожаров, зато была первая малоинвазивная операция по авторской методике лечения переломов костей таза. Через проколы кожи врачи смогли буквально собрать тазовые кости выпавшего с третьего этажа пациента.