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Врачи проводили операцию на сердце в горящем здании кардиоцентра

2 апреля 2021, 12:17
Фото: МЧС России
Из-за пожара в благовещенском кардиоцентре эвакуировали 120 человек, но несколько врачей отказались покидать горящее здание. Они продолжили проводить операцию на открытом сердце.

Пока пожарные боролись с огнём в здании клиники кардиохирургии в Благовещенске Амурской области, семеро медиков пытались спасти пациента. Случилось это 2 апреля. Мужчину доставили в тяжёлом состоянии. Врачам пришлось проводить операцию на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование. Прервать её было нельзя, ведь пациент был подключён к аппарату искусственного кровообращения.

Пожар охватил 1,6 тыс. м², но обошлось без пострадавших. Огнеборцы справились с возгоранием, хоть и не обошлось без беспилотной авиационной системы. 120 человек успешно эвакуировали, а позже — и врачей, проводивших сложную операцию, и пациента.

Как сообщает РБК, губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение наградить отважных медработников: «Медицинские работники, те, кто остались на своем боевом посту и продолжали операцию, а также пожарные должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение аппарату я тоже дал».

Напомним, в марте этого года без новостей из области медицины не обошлось и в Белгороде. Здесь не было никаких пожаров, зато была первая малоинвазивная операция по авторской методике лечения переломов костей таза. Через проколы кожи врачи смогли буквально собрать тазовые кости выпавшего с третьего этажа пациента.

Белгородцу, упавшему с третьего этажа, собрали кости таза с помощью новой методики
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