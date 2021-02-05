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Случаем избиения подростка в Белгородской области занялась полиция

5 февраля 2021, 08:16
Фото: ИА "Бел.Ру"
полиция
В правоохранительные органы с заявлением обратилась мама избитого мальчика из Яковлевского горокруга.

За комментарием инцидента с избиением подростка в Строителе редакция «Бел.Ру» обратилась в УМВД по Белгородской области. Пресс-служба ведомства сообщила, что к ним с заявлением обратилась мама мальчика, над которым издевались сверстники.

Правоохранительные органы получили заключение судмедэкспертизы. Проводится проверка.

Напомним, что глава местной администрации назвал случай возмутительным и недопустимым при любых обстоятельствах. Андрей Чесноков взял под контроль ситуацию и хочет лично встретиться с потерпевшей стороной. Также глава муниципалитета поручил внимательнее заняться вопросом организации досуга подростков во внеучебное время.

Происшествие случилось в Яковлевском городском округе. Там подростки поставили мальчика на колени, заставили извиняться за то, что он предложил девочке встречаться, избивали его и снимали всё происходящее на камеру.

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