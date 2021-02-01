На незаконных акциях задержали 35 белгородцев

Вторые выходные подряд по всей России проходили несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. 31 января в Белгороде и Старом Осколе пытались организовать новые. На них вышло в общей сложности около 45 жителей региона.
Задержали за нарушение общественного порядка 35 человек. На 27 из них составили административные протоколы за участие в митингах, сообщает сайт губернатора и правительства области.
Напомним, 31 января территорию места предполагаемого сбора участников незаконной акции протеста около Центрального парка оцепили ОМОН, Росгвардия, полиция и ППС. ОМОНа в этот день было в разы больше, чем участников.