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На незаконных акциях задержали 35 белгородцев

1 февраля 2021, 11:49
Фото: Бел.Ру
В воскресенье прошла вторая несанкционированная акция в поддержку Навального. В УМВД по Белгородской области рассказали о количестве задержанных.

Вторые выходные подряд по всей России проходили несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. 31 января в Белгороде и Старом Осколе пытались организовать новые. На них вышло в общей сложности около 45 жителей региона.

Задержали за нарушение общественного порядка 35 человек. На 27 из них составили административные протоколы за участие в митингах, сообщает сайт губернатора и правительства области.

Напомним, 31 января территорию места предполагаемого сбора участников незаконной акции протеста около Центрального парка оцепили ОМОН, Росгвардия, полиция и ППС. ОМОНа в этот день было в разы больше, чем участников.

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#Новости#Несанкционированный митинг#Задержания#Общество
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