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Подсиживание коллег и риски со здоровьем могут омрачить Львам 2021 год: гороскоп

5 января 2021, 08:00
Фото: pixabay.com
Год обещает быть не таким напряжным, как ушедший 2020, но всё-таки может доставить немало проблем. Львам следует обратить внимание на своё физическое и психическое здоровье.

Начало 2021 года у Львов будет таким простым, будто вы котик, который с разбега въезжает на пятой точке в комнату по гладенькому линолеуму. Главное — вовремя понять, где удача начнёт заканчиваться и встать на все четыре лапы до того, как на вашем пути появится предательская заноза. Не отвлекайтесь на всякую шелуху и сконцентрируйтесь только на крупных и амбициозных целях.

Весной у Львов, как у любых уважающих себя котиков, начнётся пора мартовских серенад. Постарайтесь не завывать о своей неразделённой любви под окнами у соседей и не мешать спокойному сну города. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше всего озаботиться в этом году окольцовыванием, иначе пассия может решить, что роль преданного Хатико им не подходит. Да и вам вряд ли будут приятны преображения милого ожидающего собакена до состояния унылого ждуна.

Летом и ближе к осени придётся крепко держаться за ту скалу, на которую успели вскарабкаться на карьерном поле. А всё дело в том, что не только в мультике был коварный Шрам, угрохавший Муфасу — всем Львам известна проблема зависти окружающих и то, на что способны коллеги, если хотят занять местечко повыше. Держите весь офисный планктон в поле зрения и старайтесь не бесить даже самых мирных обитателей вашего зверинца. Кто знает, когда у него лопнет терпение и он нажалуется начальству?

В конце года Луна решит отпинать Львов, поэтому у звёздных кошаков начнёт болеть всё, что вообще может подавать какие-то сигналы в организме. Многострадальная психика тоже окажется под угрозой, так что при первых тревожных звоночках лучше обратитесь к психологу и попросите разгрести ваши авгиевы конюшни неадеквата в жизни. Если почувствуете, что вас накрывает депрессией, то не прячьтесь в коробку. Котам это, конечно, помогает, но для вашей персоны надо что-то более современное.

Весь год нужно избегать ссор, не стоит менять работу и разводиться, если не хотите нажить себе фурию-бывшую, которая будет охотиться за вами, как сумасшедших ветеринар. Если собираетесь что-то менять в своей жизни — действуйте молниеносно. Не водите пятой точкой перед прыжком слишком долго — иначе все мыши успеют умереть со старости, пока вы раскачаетесь и решите атаковать.

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