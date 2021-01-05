Подсиживание коллег и риски со здоровьем могут омрачить Львам 2021 год: гороскоп

Летом и ближе к осени придётся крепко держаться за ту скалу, на которую успели вскарабкаться на карьерном поле. А всё дело в том, что не только в мультике был коварный Шрам, угрохавший Муфасу — всем Львам известна проблема зависти окружающих и то, на что способны коллеги, если хотят занять местечко повыше. Держите весь офисный планктон в поле зрения и старайтесь не бесить даже самых мирных обитателей вашего зверинца. Кто знает, когда у него лопнет терпение и он нажалуется начальству?