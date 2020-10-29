Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородских журналистов и блогеров пустили в «красные» зоны ковид-диспансеров

29 октября 2020, 13:01
Фото: https://vk.com/oskol_novosti
Такое решение медики приняли после того, как стало очевидно, что с негативными новостями и недостоверной информацией в интернете по-другому бороться не получается. Журналисты побывали в старооскольском госпитале.

В Белгородской области представителей СМИ и блогеров допустили в «красную» зону ковид-госпиталей. Медики показали, как проходит работа в карантинной зоне и как организовано внутреннее пространство. По словам врачей, такой нагрузки, как сегодня, ранее в регионе не было, имеющийся медперсонал вынужден справляться с задачами, для которых требуется гораздо больше штатных единиц, чем есть.

Обедают врачи по очереди, нормированного графика приёма пищи нет. Пациенты поступают постоянно, им требуется сделать анализы, исследовать лёгкие и поставить диагноз. Затем поступивших определяют в палату.

Фото: https://vk.com/oskol_novosti

Журналисты выборочно посещали палаты и интересовались у пациентов о качестве лечения. Судя по отзывам больных, врачами и лечением они довольны, а вот условия и техническое оснащение больниц оставляет желать лучшего. Однако нельзя сказать, что в этом есть вина врачей, на которых в интернете и социальных сетях обрушивается шквал негатива.

Материалы по теме
В белгородском депздраве считают ненормальным, если больным ковидом не звонят врачиВ региональном депздраве объяснили, почему врачи редко подходят к ковид-пациентамКаникулы в Белгородской области продлили из-за болеющих ковидом учителей
#Новости#Анализ на коронавирус#Коронавирус#Ковидный госпиталь#Новости Старого Оскола#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18