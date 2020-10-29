Белгородских журналистов и блогеров пустили в «красные» зоны ковид-диспансеров

В Белгородской области представителей СМИ и блогеров допустили в «красную» зону ковид-госпиталей. Медики показали, как проходит работа в карантинной зоне и как организовано внутреннее пространство. По словам врачей, такой нагрузки, как сегодня, ранее в регионе не было, имеющийся медперсонал вынужден справляться с задачами, для которых требуется гораздо больше штатных единиц, чем есть.