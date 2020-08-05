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В федеральную статистику внесли ещё два скончавшихся с COVID-19 белгородца

5 августа 2020, 07:52
Фото: ИА «Бел.Ру»
За сутки в регионе выявили 46 новых случаев коронавируса. Выздоровели ещё четыре человека, сообщили в федеральном штабе. Общее число заражённых в регионе увеличилось до 6169.

В Белгородской области ещё у 46 человек подтвердили коронавирус. Актуальной на 5 августа статистикой поделились в федеральном штабе.

Выписали за минувшие сутки четверо белгородцев. За всё время в регионе выздоровели 5579 человек, по подсчётам федерального штаба.

Скончались в Белгородской области 52 пациента с коронавирусом. Однако в федеральную статистику попали только 49 умерших (+2 за сутки).

За всё время в регионе диагноз COVID-19 подтвердили у 6169 белгородцев.

В России за прошедший день коронавирус зарегистрировали у 5204 человек. За всё время наблюдений в стране выявили 866 627 случаев заболевания.

Завершили стационарное и амбулаторное лечение за минувшие сутки 7555 россиян. Всего от коронавируса удалось избавиться 669 026 пациентам.

Умерло ещё 139 человек. Всего в федеральном штабе зарегистрировали 14 490 случаев летального исхода.

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