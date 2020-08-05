В федеральную статистику внесли ещё два скончавшихся с COVID-19 белгородца

В Белгородской области ещё у 46 человек подтвердили коронавирус. Актуальной на 5 августа статистикой поделились в федеральном штабе.
Выписали за минувшие сутки четверо белгородцев. За всё время в регионе выздоровели 5579 человек, по подсчётам федерального штаба.
Скончались в Белгородской области 52 пациента с коронавирусом. Однако в федеральную статистику попали только 49 умерших (+2 за сутки).
За всё время в регионе диагноз COVID-19 подтвердили у 6169 белгородцев.
В России за прошедший день коронавирус зарегистрировали у 5204 человек. За всё время наблюдений в стране выявили 866 627 случаев заболевания.
Завершили стационарное и амбулаторное лечение за минувшие сутки 7555 россиян. Всего от коронавируса удалось избавиться 669 026 пациентам.
Умерло ещё 139 человек. Всего в федеральном штабе зарегистрировали 14 490 случаев летального исхода.