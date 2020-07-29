86% белгородских льготников отказались от набора социальных услуг и лекарств

Есть люди с заболеваниями сердца. Человек думает, что он жил с этим долго и ещё будет жить очень долго. Лучше ему эти 1155 рублей взять деньгами, он справится. Но жизнь показывает другое: люди оказываются в таких ситуациях, когда эти деньги бесполезны и лучше воспользоваться правом на лекарственное обеспечение. Есть лекарства по 300 тыс. рублей — это непосильная ноша. Человек думает, что всю жизнь будет пить «Корвалол», а оказывается, нужны совершенно другие лекарства. Татьяна Стригунова, заместитель управляющего ОПФР