86% белгородских льготников отказались от набора социальных услуг и лекарств

29 июля на брифинге представители департамента здравоохранения Белгородской области и отделения Пенсионного фонда рассказали о льготных категориях граждан и их праве на лекарственное обеспечение. В здании областного правительства обсудили, кто имеет право на получение льгот, почему подавать заявления стало удобнее и сколько человек в действительности пользуется правом на лекарственное обеспечение.
Как рассказала заместитель управляющего ОПФР Татьяна Стригунова, набором социальных услуг и правом на льготные лекарства пользуются в регионе лишь 14% граждан, которым это положено. Остальные 86% написали добровольный отказ от лекарственного обеспечения — это 180 000 человек.
По различным причинам люди выбирают денежную помощь в размере 1155 рублей. Однако это не всегда оправдано. Когда таким белгородцам резко требуются дорогостоящие препараты, сумма которых исчисляется в десятках или сотнях тысяч рублей, помочь им не представляется возможным, так как отказ уже написан, федеральные деньги получены, а лекарства на год закуплены.
Есть люди с заболеваниями сердца. Человек думает, что он жил с этим долго и ещё будет жить очень долго. Лучше ему эти 1155 рублей взять деньгами, он справится. Но жизнь показывает другое: люди оказываются в таких ситуациях, когда эти деньги бесполезны и лучше воспользоваться правом на лекарственное обеспечение. Есть лекарства по 300 тыс. рублей — это непосильная ноша. Человек думает, что всю жизнь будет пить «Корвалол», а оказывается, нужны совершенно другие лекарства. Татьяна Стригунова, заместитель управляющего ОПФР
Кроме того, в депздраве предупредили об изменениях в системе подачи заявлений на начисление выплат. Теперь этого делать не надо. С 28 июля процесс автоматизировали благодаря федеральному реестру инвалидов.
Категория граждан из числа инвалидов I, II и III группы, да и все категории вообще, могут никуда не обращаться. Пенсионный фонд теперь назначает ежемесячные денежные выплаты по инвалидности на основании сведений ФРИ — федерального реестра инвалидов. Татьяна Стригунова, заместитель управляющего ОПФР
Как пояснила Стригунова, сведения из ФРИ поступают в ПФР каждый день, что значительно упрощает жизнь льготникам, особенно тем, у кого ограниченные возможности здоровья. Для назначения выплат инвалидам I, II и III группы и детям-инвалидам теперь не нужно писать заявления.