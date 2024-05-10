Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Магнитная буря

Очень сильная магнитная буря обрушится на белгородцев в ближайшее время

10 мая 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря

Самая сильная магнитная буря может накрыть Землю впервые с 2005 года

В последний раз бурю самого высокого уровня — G5 — наблюдали почти 20 лет назад, сообщает РИА «Новости». При максимальной магнитной буре возможны проблемы с электросетью, в работе спутников и радиосвязи. Недомогание могут почувствовать метеозависимые люди.

На Землю уже завтра, 11 мая, может обрушиться экстремально сильная магнитная буря. Буря такой силы в последний раз наблюдалась почти 20 лет назад — в 2005 году.

Вероятность того, что магнитная буря достигнет самого высокого уровня G5, составляет 15%, рассказал федеральному агентству руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв. На пике же уровень бури точно составит не менее G4.33.

Мощность магнитных бурь оценивается по уровням от G1 до G5. По пятибалльной шкале это слабая, средняя, сильная, очень сильная и экстремально сильная магнитная буря. Если буря достигнет последнего значения — G5, возможны проблемы с электросетью, неполадки в работе спутников и радиосвязи. Последствия почувствуют и метеозависимые люди: у них может появиться головная боль, слабость.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, завтра, 11 мая, пока что ожидается очень сильная буря. Пик придётся на время около полудня. Отголоски бури можно будет почувствовать и на следующий день, 12 мая.

Прогноз магнитных бурь Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: xras.ru/forecast_activity
Мощные солнечные вспышки в мае: к каким последствиям приведут и когда ждать новые?
Узнать подробнее
Читайте также:
Новая магнитная буря обрушится на Землю: возможны сюрпризыБелгородцам может быть плохо: на регион обрушилась магнитная буря
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгород#Магнитная буря
Подпишитесь
Четвёртая ракетная опасность, атаки БПЛА: что происходит в Белгородской области
Сегодня, 09:20
Гладков ответил, с чем была связана ракетная опасность и громкие звуки в Белгороде
Сегодня, 06:59
«Маэстро» рассказал об уничтожении «вампира» на подлёте к Белгородской области
Сегодня, 07:30
Не «вампир»: стало известно, чем ВСУ пытались атаковать Белгород этим утром
Сегодня, 07:53
ВСУ минувшей ночью пытались атаковать не только Белгородскую область
Сегодня, 06:21
"