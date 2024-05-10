Очень сильная магнитная буря обрушится на белгородцев в ближайшее время

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
На Землю уже завтра, 11 мая, может обрушиться экстремально сильная магнитная буря. Буря такой силы в последний раз наблюдалась почти 20 лет назад — в 2005 году.
Вероятность того, что магнитная буря достигнет самого высокого уровня G5, составляет 15%, рассказал федеральному агентству руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв. На пике же уровень бури точно составит не менее G4.33.
Мощность магнитных бурь оценивается по уровням от G1 до G5. По пятибалльной шкале это слабая, средняя, сильная, очень сильная и экстремально сильная магнитная буря. Если буря достигнет последнего значения — G5, возможны проблемы с электросетью, неполадки в работе спутников и радиосвязи. Последствия почувствуют и метеозависимые люди: у них может появиться головная боль, слабость.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, завтра, 11 мая, пока что ожидается очень сильная буря. Пик придётся на время около полудня. Отголоски бури можно будет почувствовать и на следующий день, 12 мая.