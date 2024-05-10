Очень сильная магнитная буря обрушится на белгородцев в ближайшее время

Мощность магнитных бурь оценивается по уровням от G1 до G5. По пятибалльной шкале это слабая, средняя, сильная, очень сильная и экстремально сильная магнитная буря. Если буря достигнет последнего значения — G5, возможны проблемы с электросетью, неполадки в работе спутников и радиосвязи. Последствия почувствуют и метеозависимые люди: у них может появиться головная боль, слабость.