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Posted Вчера, 16:01

Published Вчера, 16:01

Modified Вчера, 16:01

Updated Вчера, 16:01

Магнитная буря

Новая магнитная буря обрушится на Землю: возможны сюрпризы

12 февраля 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря

Во вторник Белгородскую область накроет магнитная буря

Во вторник, 13 февраля, значение магнитосферы достигнет пяти баллов, а на небе может появиться сияние. Подробности сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Завтра, 13 февраля, в Белгородской области ожидается сильная магнитная буря. Начиная с полуночи магнитосфера будет находиться на значении G4, что обозначает очень сильную бурю. После 12:00 значение составит G5, то есть экстремально сильную бурю. К 18:00 значение вновь опустится до четырёх баллов. После 18:00 мощность составит три балла.

Кроме этого, во вторник возможно появление северного сияния, утверждает РИА «Новости».

Следующую очень сильную бурю стоит ждать 14 февраля. По предварительным данным, повышенная солнечная активность будет наблюдаться с ночи до полудня. Экстремально сильную бурю специалисты пока прогнозируют на 10 марта.

В дни повышенных значений метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо. Необходимо следить за своим давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

Напомним, что в январе белгородцы заметили в небе солнечное гало и световые столбы.

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#Общество#Белгородская область#Белгород#Александра Склярова#Магнитная буря#Северное сияние
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