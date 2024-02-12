Новая магнитная буря обрушится на Землю: возможны сюрпризы

Posted Вчера, 16:01
Published Вчера, 16:01
Modified Вчера, 16:01
Updated Вчера, 16:01
Завтра, 13 февраля, в Белгородской области ожидается сильная магнитная буря. Начиная с полуночи магнитосфера будет находиться на значении G4, что обозначает очень сильную бурю. После 12:00 значение составит G5, то есть экстремально сильную бурю. К 18:00 значение вновь опустится до четырёх баллов. После 18:00 мощность составит три балла.
Кроме этого, во вторник возможно появление северного сияния, утверждает РИА «Новости».
Следующую очень сильную бурю стоит ждать 14 февраля. По предварительным данным, повышенная солнечная активность будет наблюдаться с ночи до полудня. Экстремально сильную бурю специалисты пока прогнозируют на 10 марта.
В дни повышенных значений метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо. Необходимо следить за своим давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.
Напомним, что в январе белгородцы заметили в небе солнечное гало и световые столбы.