Новая магнитная буря обрушится на Землю: возможны сюрпризы

Завтра, 13 февраля, в Белгородской области ожидается сильная магнитная буря. Начиная с полуночи магнитосфера будет находиться на значении G4, что обозначает очень сильную бурю. После 12:00 значение составит G5, то есть экстремально сильную бурю. К 18:00 значение вновь опустится до четырёх баллов. После 18:00 мощность составит три балла.