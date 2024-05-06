Мощные солнечные вспышки в мае: к каким последствиям приведут и когда ждать новые?

Людям, которые чувствительно относятся к магнитным бурям, советуют больше отдыхать и чаще дышать свежим воздухом — не менее часа в день. Питаться лучше лёгкой пищей и на время забыть о вредных привычках и кофейных напитках, а людям с хроническими заболеваниями необходимо держать рядом с собой необходимые лекарства.