Мощные солнечные вспышки в мае: к каким последствиям приведут и когда ждать новые?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Первые бури уже идут: 5 и 6 мая наблюдаются слабые возмущения магнитосферы, которые могут привести к неизвестным геомагнитным последствиям на Земле.
По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачёва, в минувшие выходные наблюдалась одна из крупнейших вспышек за последние десять лет. Известно, что с мая 2014 года подобные по силе вспышки на Солнце наблюдались только четыре раза.
Вчера, 5 мая, мощных вспышек на Солнце было две: между ними прошло всего шесть часов. Но не все сопровождались выбросами плазмы, поэтому серьёзность их последствий пока не известна — информация появится примерно 8 мая.
6 мая до 12 часов дня наблюдалась средняя мощность геомагнитной бури, к вечеру сила возмущения станет более слабой, а с 7 по 12 мая магнитосфера должна быть спокойной.
Следующие, более серьёзные, геомагнитные бури будут ощутимы 12 и 13 мая, а 20 числа возможны слабые вспышки. Дополнительные возмущения россиянам стоит ожидать к концу мая: по прогнозам учёных, они пройдут с 23 по 25 мая, а также 28 и 29 мая — их сила на этот раз будет средней.
Ранее некоторые учёные предполагали, что Солнце выйдет на пик своей активности только в 2025 году, однако, исходя из последних событий, произойти это может уже в ближайшие три месяца. Точного подтверждения этих предположений пока нет.
Отметим, что первая магнитная буря в этом году прошла в феврале. В апреле также наблюдались скачки с 1 по 6 числа, 9 и 10, а также с 22 по 25 числа. К концу месяца наблюдалось уменьшение геомагнитных вспышек, однако в начале мая их сила начала нарастать.
Людям, которые чувствительно относятся к магнитным бурям, советуют больше отдыхать и чаще дышать свежим воздухом — не менее часа в день. Питаться лучше лёгкой пищей и на время забыть о вредных привычках и кофейных напитках, а людям с хроническими заболеваниями необходимо держать рядом с собой необходимые лекарства.
Также рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и больше находиться в покое: касается это как рабочего времени, так и поездок за рулём.
Напомним, что учёные сообщают о глобальном потеплении: опасно высокая температура на Земле может наблюдаться уже в 2030-х годах. Раньше срока потеплело и в этом году, из-за чего купальный сезон в Краснодарском крае может начаться уже в середине мая, а не в начале июня.
Также синоптики рассказывали, какой будет погода этим летом.