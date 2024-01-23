Белгородцам может быть плохо: на регион обрушилась магнитная буря

Сегодня, 23 января, в Белгородской области установилась сильная магнитная буря. С 06:00 магнитосфера находится на значении G5, что обозначает экстремально сильную бурю. Около 10:00 значение составит G4, однако к 12:00 вновь поднимется до пяти баллов. После 18:00 мощность составит четыре балла, а после опустится до двух баллов.