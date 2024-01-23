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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Магнитная буря

Белгородцам может быть плохо: на регион обрушилась магнитная буря

23 января 2024, 07:31
Фото: Midjourney
Магнитная буря

Мощная магнитная буря накрыла Белгородскую область

Во вторник, 23 января, метеозависимым белгородцам придётся нелегко: значение магнитосферы достигнет пяти баллов. Следующие магнитные бури ожидаются только через месяц. Подробности сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сегодня, 23 января, в Белгородской области установилась сильная магнитная буря. С 06:00 магнитосфера находится на значении G5, что обозначает экстремально сильную бурю. Около 10:00 значение составит G4, однако к 12:00 вновь поднимется до пяти баллов. После 18:00 мощность составит четыре балла, а после опустится до двух баллов.

Следующие экстремально сильные бури обрушатся на Белгородскую область в феврале. По предварительным данным, повышенная солнечная активность будет наблюдаться 18 и 19 февраля этого года — значение вновь достигнет пяти баллов.

Напомним, что в дни повышенных значений метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо, поэтому нужно следить за своим давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

Также журналисты РИА «Новости» выяснили, что при значении G5 могут начаться проблемы с электросетью, которые вызовут полное отключение и серьёзные неполадки в работе спутников, радиосвязи.

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