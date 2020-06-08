В Белгороде открылась выставка картин Ильи Хегая

В областном центре открылась выставка «Неизвестный Хегай», которая познакомит зрителей с ранним творчеством художника. Всего в выставочном зале Белгородского художественного музея представлены 20 работ. Ранее они были в домашней семейной коллекции и не показывались публике.
Картины обнаружили члены семьи художника при изучении архива. Некоторым работам потребовалась реставрация. Восстановлением полотен занимались реставраторы из Курска.
На открытии выставки присутствовал сын художника Дмитрий Хегай. Он музыкант и артист симфонического оркестра Белгородской филармонии, сообщили в художественном музее.
Ознакомиться с экспозицией можно в музее с 10:00 до 19:00. В четверг музей работает с 11:00 до 20:00, во вторник выходной.
Выставка продолжит работу до 31 июля 2020 г. Возрастное ограничение – 6+