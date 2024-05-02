Муниципальные служащие в Белгороде передали недостоверные сведения о доходах

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Прокуратура Белгорода провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в подведомственных управлению физической культуры и спорта учреждениях. Выяснилось, что некоторые сотрудники предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Прокурор Белгорода внёс представление в адрес главы администрации города. По результатам рассмотрения четверых сотрудников, которые допустили нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что ранее ещё 23 чиновника нарушили требования антикоррупционного законодательства. Вопросы у прокуратуры были к министерству социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений.
В конце прошлого года у прокуратуры появились замечания к региональным ведомствам, среди которых был Роспотребнадзор, Госжилнадзор, управление лесного хозяйства. Замечания возникли из-за ведения административных дел.