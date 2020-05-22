Доктор Мясников опроверг «игры со статистикой» по коронавирусу

По его мнению, на это могло повлиять отсутствие в РФ большого количества домов престарелых. Однако смертность «в десять раз меньшую» доктор этим фактором объяснить не может, уточняют «Новые Известия».
При этом врач заявил, что со статистикой «изначально было очень строго», и предположил, что в России «больше переоценка ковида, чем недооценка». Избежать внутрибольничных заражений, по мнению Мясникова, удалось большим количеством больничных коек и разделением больных по разным площадкам.
Ранее ситуацию со смертностью от COVID-19 Мясников называл «русским чудом». Помимо этого, доктор допускал, что в РФ коронавирусом переболели семь миллионов человек. По официальной статистке пока выявлено 326 448 случаев инфицирования, а на 22 мая прирост составил более 8,8 тыс.