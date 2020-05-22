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Доктор Мясников опроверг «игры со статистикой» по коронавирусу

22 мая 2020, 08:09
Фото: pixabay.com
Врач и телевизионный ведущий Александр Мясников заявил, что в России «не играют» со статистикой по заражению COVID-19. При этом точную причину невысокой смертности от инфекции собеседник телеведущего Владимира Соловьёва назвать не смог.

По его мнению, на это могло повлиять отсутствие в РФ большого количества домов престарелых. Однако смертность «в десять раз меньшую» доктор этим фактором объяснить не может, уточняют «Новые Известия».

При этом врач заявил, что со статистикой «изначально было очень строго», и предположил, что в России «больше переоценка ковида, чем недооценка». Избежать внутрибольничных заражений, по мнению Мясникова, удалось большим количеством больничных коек и разделением больных по разным площадкам.

Ранее ситуацию со смертностью от COVID-19 Мясников называл «русским чудом». Помимо этого, доктор допускал, что в РФ коронавирусом переболели семь миллионов человек. По официальной статистке пока выявлено 326 448 случаев инфицирования, а на 22 мая прирост составил более 8,8 тыс.

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#Новости#COVID-19#Смертность#Коронавирус#Статистика#Общество
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