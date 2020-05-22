Доктор Мясников опроверг «игры со статистикой» по коронавирусу

При этом врач заявил, что со статистикой «изначально было очень строго», и предположил, что в России «больше переоценка ковида, чем недооценка». Избежать внутрибольничных заражений, по мнению Мясникова, удалось большим количеством больничных коек и разделением больных по разным площадкам.