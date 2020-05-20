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Белгородец прятался от полиции в Курске и получил за это реальный срок

20 мая 2020, 16:30
Фото: https://pixabay.com/ru/
Попытка скрыться от административного надзора довела 42-летнего жителя Белгородской области до реального срока. Решение отправить нарушителя в колонию принял Шебекинским районный суд.

В отношении местного жителя с 27 декабря прошлого года установлен административный надзор сроком на три года. На учёт, по данным прокуратуры Белгородской области, его поставили 9 января 2020 года.

Однако 10 февраля белгородец самовольно покинул место жительства в попытке уклониться от надзора. Об этом стало известно после того, как он не явился на регистрацию в ОВД. Задержали нарушителя 18 марта в Курске.

Суд приговорил белгородца к году и четырём месяцам колонии строгого режима. Решение в законную силу ещё не вступило.

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#Новости#Колония#Тюрьма#Административный надзор#Шебекинский районный суд#Общество
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