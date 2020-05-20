Белгородец прятался от полиции в Курске и получил за это реальный срок

В отношении местного жителя с 27 декабря прошлого года установлен административный надзор сроком на три года. На учёт, по данным прокуратуры Белгородской области, его поставили 9 января 2020 года.
Однако 10 февраля белгородец самовольно покинул место жительства в попытке уклониться от надзора. Об этом стало известно после того, как он не явился на регистрацию в ОВД. Задержали нарушителя 18 марта в Курске.
Суд приговорил белгородца к году и четырём месяцам колонии строгого режима. Решение в законную силу ещё не вступило.