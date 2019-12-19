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Posted 19 декабря 2019, 06:54

Published 19 декабря 2019, 06:54

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Белгородская семья попалась на обмане с маткапиталом

Белгородская семья попалась на обмане с маткапиталом

19 декабря 2019, 06:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Аферу раскрыли во время проверки прокуратуры.

В июне в Белгородский райсуд поступило гражданское дело о лишении супружеской пары родительских прав. Тогда же выяснилось, что ранее они получали материнский капитал.

Как показала проверка, в 2016 году семья купила на эти деньги дом в Корочанском районе, правда, совершенно неподходящий для проживания. Более того, продавцом по договору выступила мать главы семейства, которой жильё досталось по наследству. Денежными средствами супруги распорядились по своему усмотрению, заметили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Поскольку жилищные условия детей явно не улучшились, надзорное ведомство попросило суд признать договор купли-продажи недействительным и взыскать с продавца 409 тыс. рублей в пользу государства в лице регионального управления ПФР. Требования прокурора Корочанский районный суд удовлетворил.

Помимо этого, злоупотреблявшие в последние годы спиртным супруги лишены родительских прав. Детей передали под опеку уполномоченного лица.

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#Новости#Общество#Материнский капитал#Корочанский район#Афера#Лишение родительских прав
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