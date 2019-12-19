Белгородская семья попалась на обмане с маткапиталом

Как показала проверка, в 2016 году семья купила на эти деньги дом в Корочанском районе, правда, совершенно неподходящий для проживания. Более того, продавцом по договору выступила мать главы семейства, которой жильё досталось по наследству. Денежными средствами супруги распорядились по своему усмотрению, заметили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.