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Posted 26 ноября 2019, 04:00

Published 26 ноября 2019, 04:00

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Администрация Красненского района покупает минивэн

Администрация Красненского района покупает минивэн

26 ноября 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Транспортное средство требуется для Центра социальной помощи семье и детям.

Администрация Красненского района разместила позицию на сайте госзакупок, информирующую об электронном аукционе на покупку автомобиля. Как стало ясно из документации к закупке, машина требуется не совсем простая: минимальное количество посадочных мест должно быть не менее восьми, при этом автомобиль должен быть легковым (категории В).

Машина должна быть новая, 2019 года выпуска, цвет кузова хотят белый. Экологический класс – не ниже ЕВРО-5. Также минивэн должен быть относительно экономичен: расход топлива на сотню километров не должен превышать 13 литров.

Примечательно, что тип привода требуется задний, а коробка передач должна быть пятиступенчатой. Передние тормоза указаны дисковые, а задние – барабанные, обязательно наличие антиблокировочной системы торможения. Также в документации прописаны распашные задние двери, а не сдвижные. В салоне должна быть розетка на 12V.

За автомобиль готовы отдать не более 1 195 000 рублей, деньги планируют взять из бюджетных субсидий. Автомобиль передадут Центру социальной помощи семье и детям «Семья».

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