Администрация Красненского района покупает минивэн

Администрация Красненского района разместила позицию на сайте госзакупок, информирующую об электронном аукционе на покупку автомобиля. Как стало ясно из документации к закупке, машина требуется не совсем простая: минимальное количество посадочных мест должно быть не менее восьми, при этом автомобиль должен быть легковым (категории В).