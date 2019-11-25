Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Posted 25 ноября 2019, 08:30
Published 25 ноября 2019, 08:30
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
Так, в третьем квартале на территории страны прошло более 580 протестов, с начала года — 1 443. Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Результат июля — сентября глава группы мониторинга ЦСТП Анна Очкина называет «знаковым», пишут «Новые известия». Причём с начала года протестная активность в России только усиливалась: в первом квартале насчитали 429 акций, во втором — 434.
По мнению эксперта, готовность поддержать соотечественников выходом на митинг означает, что в этом году российское общество «имеет другое социальное качество, нежели в 2016–2017 годах». Индикатором того, что «предел терпения в социальном секторе исчерпан», Очкина считает серию выступлений работников здравоохранения Карелии, Пермского края, Новгородской и Самарской областей, Пензы, Орла, Владимира и ряда других городов.
Следующий год пыл россиян вряд ли охладит — он продолжится протестами врачей и экоактивистов. С этим согласен политолог Юлий Нисневич. По его мнению, социальная стагнация рано или поздно приведёт к социальному катаклизму, однако в какой форме он произойдёт, собеседник издания сказать затруднился.