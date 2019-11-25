Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Так, в третьем квартале на территории страны прошло более 580 протестов, с начала года — 1 443. Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.