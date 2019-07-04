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Старооскольский перевозчик «ТрансАльянс» сменил владельца

4 июля 2019, 09:14
Фото: transalliance31.ru
ООО теперь принадлежит Владимиру Тебекину.

Белгородский предприниматель Владимир Тебекин стал владельцем 100% доли в уставном капитале транспортного предприятия ООО «ТрансАльянс». Компания занимается пассажирскими перевозками и обслуживает 73% городских и пригородных маршрутов Старооскольского городского округа.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», размер уставного капитала ООО «ТрансАльянс» — 10 тыс. рублей. Зарегистрировано предприятие в Старом Осколе в 2014 году, директор — Александр Рябиченко. Официально в организации трудоустроено четыре человека. По итогам 2017 года чистая прибыль перевозчика ушла в минус почти на полмиллиона рублей.

Предыдущим владельцем ООО «Трансальянс» с 11 января 2018 года значился Андрей Семыкин, который ушёл в сферу общественного питания и сейчас владеет ООО «Стандарт» в Старом Осколе.

Транспортная компания «ТрансАльянс» в 2017 году попадалась на сговоре с администрацией Старооскольского городского округа. Они заключили соглашение, связанное с организацией автомобильных перевозок в Старом Осколе. Власти расторгли договор с другой компанией и на следующий день подписали договор с «ТрансАльянсом». При этом представители администрации настоятельно рекомендовали другим перевозчикам предоставить «ТрансАльянсу» свой транспорт.

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Дело о сговоре прошло все судебные инстанции. Решение регионального управления ФАС было признано законным. Компания-нарушитель была оштрафована на 50 тыс. рублей, должностные лица — на 15 тыс. рублей.

Помимо «ТрансАльянса» пассажироперевозками в Старом Осколе занимаются ещё три предприятия: МБУ «Пассажирское», ОАО «Городской трамвай» и ООО «Союз-Авто».

Владимир Тебекин состоит в ассоциации «Перевозчики Белгородской области», является совладельцем благотворительного фонда «Айсберг» и фонда РССТ, президентом футбольного клуба «Нежеголь». Ранее бизнесмен владел половинами уставного капитала предприятий ООО «Айсберг Мотор» и ООО «Айсберг-Комфорт», которые оказывают услуги легкового такси в Шебекино и Белгороде, а также 25% акций ООО «Белкомтранс», которое занимается маршрутными пассажирскими перевозками в Белгороде.

Напомним, в Белгороде и Белгородском районе перевозки будут осуществлять ООО «Единая транспортная компания» и ООО «Белгородский электрический социальный транспорт». Компании были единственными участниками участниками конкурса на осуществление пассажирских перевозок.

Со всеми публикациями ИА «Бел.Ру» по теме общественного транспорта в регионе можно ознакомиться в нашем сюжете «Автобус по расписанию».

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