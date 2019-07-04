Старооскольский перевозчик «ТрансАльянс» сменил владельца

Транспортная компания «ТрансАльянс» в 2017 году попадалась на сговоре с администрацией Старооскольского городского округа. Они заключили соглашение, связанное с организацией автомобильных перевозок в Старом Осколе. Власти расторгли договор с другой компанией и на следующий день подписали договор с «ТрансАльянсом». При этом представители администрации настоятельно рекомендовали другим перевозчикам предоставить «ТрансАльянсу» свой транспорт.