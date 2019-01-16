Следователи проверяют обстоятельства гибели двух жителей Губкина

По предварительной версии, хозяева постройки самовольно установили в летнем доме газовую колонку. Она и стала причиной гибели 34-летнего мужчины и 44-летней женщины. 14 января их нашли без признаков жизни. Они отравились угарным газом.
На месте происшествия работала аварийная бригада филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели белгородцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.