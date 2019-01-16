Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Следователи проверяют обстоятельства гибели двух жителей Губкина

16 января 2019, 14:16
Фото: Сергей Егоров/ИА "Бел.Ру"
Тела мужчины и женщины нашли в одном из домов города 14 января.

По предварительной версии, хозяева постройки самовольно установили в летнем доме газовую колонку. Она и стала причиной гибели 34-летнего мужчины и 44-летней женщины. 14 января их нашли без признаков жизни. Они отравились угарным газом.

На месте происшествия работала аварийная бригада филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели белгородцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Материалы по теме
Под Губкином пятеро детей отравились угарным газомВ Белгороде с подозрением на отравление угарным газом госпитализированы три человекаДва человека погибли в Губкине после установки газового водонагревателя
#Новости#Отравление#Следователи#Проверка#Губкин#Угарный газ#Голосование по Конституции#Происшествия
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11