Дмитрий Худаев: В Белгородской области нет ни одного пенсионера, который получает ниже прожиточного минимума

Прожиточный минимум пенсионера в регионе рассчитан в размере 8016 рублей. Всем, кто получает пенсии ниже этой суммы, производятся доплаты. Таких пенсионеров в области около 40 тыс. Обычно причина сравнительно низкого размера пенсии – небольшой стаж работы.
В Белгородской области нет ни одного человека, кто бы получал пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области
Напомним, что прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области остаётся неизменным в течение трёх лет. Впервые цифра 8016 рублей была определена депутатамиобластной Думы в конце 2015 года. В 2015 году прожиточный минимум пенсионера в регионе равнялся 6054 рублям.