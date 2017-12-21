Дмитрий Худаев: В Белгородской области нет ни одного пенсионера, который получает ниже прожиточного минимума

Напомним, что прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области остаётся неизменным в течение трёх лет. Впервые цифра 8016 рублей была определена депутатамиобластной Думы в конце 2015 года. В 2015 году прожиточный минимум пенсионера в регионе равнялся 6054 рублям.