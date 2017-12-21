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Дмитрий Худаев: В Белгородской области нет ни одного пенсионера, который получает ниже прожиточного минимума

21 декабря 2017, 11:16
В случае, когда пенсия маленькая, гражданину производятся доплаты. Общая сумма его выплат «перекрывает» официально установленный минимум.

Прожиточный минимум пенсионера в регионе рассчитан в размере 8016 рублей. Всем, кто получает пенсии ниже этой суммы, производятся доплаты. Таких пенсионеров в области около 40 тыс. Обычно причина сравнительно низкого размера пенсии – небольшой стаж работы.

В Белгородской области нет ни одного человека, кто бы получал пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области

Напомним, что прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области остаётся неизменным в течение трёх лет. Впервые цифра 8016 рублей была определена депутатамиобластной Думы в конце 2015 года. В 2015 году прожиточный минимум пенсионера в регионе равнялся 6054 рублям.

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