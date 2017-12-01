Занятия в новой школе в микрорайоне «Луч» начнутся 10 января

Первые уроки в новой школе пройдут в первый день третьей четверти учебного года. Уже сейчас идёт набор учащихся в классы с 1-го по 8-ой. В Центре образования №15 «Луч» (именно так будет называться образовательное учреждение) смогут учиться 960 детей из ближайшего района и всего Белгорода.
В первую очередь школа поможет избавить от второй смены СОШ №49, разгрузить другие ближайшие школы – №22 и №41, гимназию №10.
Мэру Белгорода и депутату Госдумы от фракции «Единая Россия» показали учебные комнаты, актовый зал и два спортивных зала, столовую, медицинский центр.
Мне приятно быть в этой школе по той самой причине, что любая новостройка, которую мы делаем для детей, она всегда радует. И мы сегодня констатируем факт, что это совершенно другого качества новостройка – школа, которая отвечает требованиям 21 века. Сергей Боженов
Школьный комплекс разделён на несколько блоков. Отдельно будут заниматься ученики младших и старших классов, отдельно, чтобы избавить учебные места от шума, расположены столовая и спортзалы. Поднимаясь по пожарной лестнице, Сергей Боженов заметил, что раньше так выглядели не все парадные лестницы, как эта пожарная.
В школе просторно. В коридорах оборудуют места для отдыха детей. Телефонами пользоваться можно будет только во время перемены, а перед уроком их придётся отложить в отдельный ящик. В классах есть всё необходимое и даже больше: парты с изменяемым углом наклона, отдельно – места, где можно поучиться стоя, интерактивные доски. Готов к установке и интерактивный пол.
После уроков школьники смогут получить дополнительное образование в кружках и секциях – преподавательский состав набран уже и в них.
Ещё недавно шесть тысяч детей в Белгороде занимались во вторую смену. Сейчас это число уменьшилось более чем в два раза, а с вводом школы «Луч» ситуация ещё улучшится.
У нас будет совершенно другая ситуация – и другое качество обучения, и другое качество отдыха детей, и более приятные заботы у родителей. Это позволяет создать новую систему обучения: ребёнок сначала в школе, потом на дополнительном образовании, потом с родителями, как и положено. И всё это в микрорайоне, максимально приближённом к месту жительства. Сергей Боженов
Также Сергей Боженов отметил работу мэра Белгорода и его команды. Сам Константин Полежаев пока с прессой общаться отказался: «Всё скажу на открытии 11 января».
За 15 лет это уже девятая школа в Белгороде и Белгородском районе, которую удаётся реконструировать, модернизировать или ввести новую.