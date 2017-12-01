Занятия в новой школе в микрорайоне «Луч» начнутся 10 января

У нас будет совершенно другая ситуация – и другое качество обучения, и другое качество отдыха детей, и более приятные заботы у родителей. Это позволяет создать новую систему обучения: ребёнок сначала в школе, потом на дополнительном образовании, потом с родителями, как и положено. И всё это в микрорайоне, максимально приближённом к месту жительства. Сергей Боженов