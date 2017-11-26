Девятая победа подряд помогла «Белогорью» догнать «Зенит»

Хозяева слишком рано поверили в победу, стали больше ошибаться и едва не упустили преимущество. В третьей партии «Нова» ушла вперёд с самого начала – 6:10 – и подпускала соперника в счёте не ближе, чем на два очка. Завершился игровой отрезок победой гостей - 25:21.