Девятая победа подряд помогла «Белогорью» догнать «Зенит»

После неожиданного поражения казанцев от «Зенита» из Санкт-Петербурга «Белогорье» получило шанс отыграть отставание в таблице. «Нова» перед субботним матчем проиграла три раза подряд. Но ожидаемая победа далась хозяевам с большим трудом.
В первой партии белгородцам пришлось отыгрываться со счёта 4:7. Получилось это уже ко второму техническому перерыву – 16:14. К концу преимущество только выросло – 25:21.
Начало второго сета прошло под диктовку хозяев – 11:5. Георге Крецу дал поиграть резервистам, на счёте это не сказалось – 25:19.
Хозяева слишком рано поверили в победу, стали больше ошибаться и едва не упустили преимущество. В третьей партии «Нова» ушла вперёд с самого начала – 6:10 – и подпускала соперника в счёте не ближе, чем на два очка. Завершился игровой отрезок победой гостей - 25:21.
«Белогорье» не могло нащупать игру и в четвёртой партии, отпустив «Нову» в отрыв – 13:17. Но после переломило игру благодаря удачной игре на блоке Дмитрия Мусэрского и выбивающей подаче Романа Данилова. «Львы» набрали пять очков подряд и в нервной концовке оказались хладнокровнее. Матч завершился победным эйсом Данилова – 25:23.
После первого круга в Суперлиге установилось двоевластие – «Зенит-Казань» и «Белогорье» одержали по 12 побед и набрали по 35 очков. Казанцы идут первыми по лучшему соотношению партий. На третьем месте идёт новоуренгойский «Факел» с девятью победами.