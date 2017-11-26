Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Девятая победа подряд помогла «Белогорью» догнать «Зенит»

26 ноября 2017, 15:30
25 ноября белгородские волейболисты обыграли в родных стенах новокуйбышевскую «Нову».

После неожиданного поражения казанцев от «Зенита» из Санкт-Петербурга «Белогорье» получило шанс отыграть отставание в таблице. «Нова» перед субботним матчем проиграла три раза подряд. Но ожидаемая победа далась хозяевам с большим трудом.

В первой партии белгородцам пришлось отыгрываться со счёта 4:7. Получилось это уже ко второму техническому перерыву – 16:14. К концу преимущество только выросло – 25:21.

Начало второго сета прошло под диктовку хозяев – 11:5. Георге Крецу дал поиграть резервистам, на счёте это не сказалось – 25:19.

Хозяева слишком рано поверили в победу, стали больше ошибаться и едва не упустили преимущество. В третьей партии «Нова» ушла вперёд с самого начала – 6:10 – и подпускала соперника в счёте не ближе, чем на два очка. Завершился игровой отрезок победой гостей - 25:21.

«Белогорье» не могло нащупать игру и в четвёртой партии, отпустив «Нову» в отрыв – 13:17. Но после переломило игру благодаря удачной игре на блоке Дмитрия Мусэрского и выбивающей подаче Романа Данилова. «Львы» набрали пять очков подряд и в нервной концовке оказались хладнокровнее. Матч завершился победным эйсом Данилова – 25:23.

После первого круга в Суперлиге установилось двоевластие – «Зенит-Казань» и «Белогорье» одержали по 12 побед и набрали по 35 очков. Казанцы идут первыми по лучшему соотношению партий. На третьем месте идёт новоуренгойский «Факел» с девятью победами.

#Новости#Белогорье#Зенит казань#Нова#Суперлига#Волейбол#Спорт
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18