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Зенит казань

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2024
«Неуступчивое» «Белогорье» уступило казанскому Зениту в матче PARI Суперлиги
9 сентября, 06:50
2023
Это было Клёва! Как белгородские болельщики помогли «Белогорью» обыграть «Зенит»
16 ноября 2023, 16:53
Третья подряд: волейболисты «Белогорья» проиграли «Зениту» из Казани
Белгородские «львы» потерпели поражение в матче 23-го тура PARI Суперлиги. Игра прошла в Туле. Уже на этой неделе белгородцы встретятся с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
16 февраля 2023, 09:23
2022
«Белогорье» проиграло казанскому «Зениту» в полуфинальном матче Кубка России
Соперники из Казани выиграли у белгородских волейболистов со счётом 3:0, сообщили в группе клуба.
26 декабря 2022, 12:46
«Белогорью» не повезло со жребием в Кубке России? Победить белгородцам будет сложно
9 ноября 2022, 12:57
«Зенит-Казань» остановил победное шествие «Белогорья» в Кубке России
В пятом туре первого этапа его хозяева взяли реванш у белгородских «львов».
19 сентября 2022, 06:59
«Белогорье» обыграло «Зенит-Казань» в матче Кубка России
Белгородские волейболисты одержали две победы на старте первого этапа турнира.
15 сентября 2022, 09:58

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