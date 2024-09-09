Зенит казань

Третья подряд: волейболисты «Белогорья» проиграли «Зениту» из Казани

Белгородские «львы» потерпели поражение в матче 23-го тура PARI Суперлиги. Игра прошла в Туле. Уже на этой неделе белгородцы встретятся с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.