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Отопительный сезон начинается в Белгородской области

2 октября 2017, 17:06
В Белгороде распоряжение о начале сезона подписал сегодня, 2 октября, первый заместитель главы администрации Белгорода по экономике Дмитрий Алдаев.

Согласно документу, отопление сначала включат в жилых домах, учебных заведениях, объектах культуры и других административных зданиях, а затем – на предприятиях, складах, гаражах.

Напомним, что 29 сентября начались работы по пуску тепла на объектах социальной инфраструктуры.

Кроме этого, с сегодняшнего дня в соответствии с распоряжением главы администрации Губкинского городского округа Анатолия Кретова, отопление дали на объекты образования, здравоохранения и культуры Губкина. Жилые дома там подключат к централизованному теплоснабжению после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет ниже +8° С, сообщили в филиале ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация».

#Новости#Распоряжение#Батареи#Отопление#Город
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