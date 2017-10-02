Отопительный сезон начинается в Белгородской области

Кроме этого, с сегодняшнего дня в соответствии с распоряжением главы администрации Губкинского городского округа Анатолия Кретова, отопление дали на объекты образования, здравоохранения и культуры Губкина. Жилые дома там подключат к централизованному теплоснабжению после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет ниже +8° С, сообщили в филиале ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация».