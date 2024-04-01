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«Головные боли от такой жары»: белгородцы требуют отключить отопление
1 апреля, 07:29
Компенсация будет? Старооскольцы пожаловались на ущерб из-за порыва на трубопроводе
Обращение жители оставили главе региона Вячеславу Гладкову. Люди рассказали, что из-за аварии у них потекли батареи и полотенцесушители.
16 января, 17:36
Сутки без тепла: как Старый Оскол остался без отопления и горячей воды из-за аварии
16 января, 14:38
2023
Мэр Демидов предложил белгородцам проголосовать за или против отключения отопления
18 апреля 2023, 10:54
2022
В Белгороде пока не планируют включать отопление
Информацию озвучил глава горадминистрации Антон Иванов во время вечернего прямого эфира 12 сентября.
13 сентября 2022, 08:30

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