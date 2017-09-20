Водитель скончался после ДТП на трассе Белгород — Павловск

В час дня в Алексеевском районе, на 173-м км автодороги Белгород — Павловск, Nissan Almera съехал в кювет и опрокинулся. 58-летний водитель получил травмы и позже скончался в больнице.
Ранее в Корочанском районе, на 4-м км трассы Короча — Губкин — Горшечное, опрокинул грузовик, не справившись с управлением, но остался жив 50-летний водитель Freightliner. Мужчина пострадал и сам обратился в больницу, ему оказали помощь и отпустили.
В Старом Осколе, на улице Димитрова, 34-летний мужчина за рулём Hyundai Elantra наехал на неправильно переходившую дорогу 4-летнюю девочку. Ребёнка госпитализировали.
В Белгородском районе, на улице Степной в Таврово, 26-летний водитель на Renault Logan не рассчитал безопасное расстояние до двигавшейся перед ним Kia Rio под управлением 34-летней женщины. После столкновения пострадала 8-летняя пассажирка Kia, ей оказали медпопощь и отправили домой.
В Белгороде, возле дома 133 на проспекте Богдана Хмельницкого, 42-летняя женщина на Nissan, поворачивая налево, не уступила двигавшемуся навстречу 28-летнему мужчине на мопеде Honda. Пострадал водитель мопеда, ему помогли в травмпункте №1 и позже отпустили, сообщает УМВД по Белгородской области.
Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области