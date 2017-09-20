Водитель скончался после ДТП на трассе Белгород — Павловск

В Белгородском районе, на улице Степной в Таврово, 26-летний водитель на Renault Logan не рассчитал безопасное расстояние до двигавшейся перед ним Kia Rio под управлением 34-летней женщины. После столкновения пострадала 8-летняя пассажирка Kia, ей оказали медпопощь и отправили домой.