ЛДПР выдвинет Ирину Горькову на выборы губернатора Белгородской области

Горькова уже посещала Белгородскую область в начале июля 2012 года. На специально созванной пресс-конференции она сообщила, что область оставила у неё неоднозначное впечатление, говорила о разбитых дорогах во дворах и несовершенстве системы самоуправления. «Здесь депутаты уничтожены как класс. Люди, которых избирают депутатами, должны быть ответственны. Но когда я стала знакомиться с главами районов, они мне заявили, что все поселения передали полномочия в районы», — сообщила Горькова.