ЛДПР выдвинет Ирину Горькову на выборы губернатора Белгородской области

Posted 31 июля 2012,, 11:27
Published 31 июля 2012,, 11:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«На губернаторских выбораx, которые состоятся 14 октября 2012 года, ЛДПР будет представлять депутат Государственной Думы 5-го созыва и уполномоченный высшего совета ЛДПР по Белгородской области Ирина Горькова», — говорится в официальном сообщении на сайте регионального отделения ЛДПР.
Горькова уже посещала Белгородскую область в начале июля 2012 года. На специально созванной пресс-конференции она сообщила, что область оставила у неё неоднозначное впечатление, говорила о разбитых дорогах во дворах и несовершенстве системы самоуправления. «Здесь депутаты уничтожены как класс. Люди, которых избирают депутатами, должны быть ответственны. Но когда я стала знакомиться с главами районов, они мне заявили, что все поселения передали полномочия в районы», — сообщила Горькова.
В начале июля в ЛДПР заявляли, что выбор кандидата от ЛДПР на губернаторские выборы в Белгородской области будет сделан среди самой Горьковой, депутата Госдумы от ЛДПР Натальи Губаревой и депутата облдумы Николая Гаврилова.
Ирина Горькова являлась депутатом прежнего (пятого) созыва Госдумы от фракции ЛДПР. С 2008 года она курировала Ярославское региональное отделение ЛДПР. В октябре 2010 года она проиграла выборы на пост главы Ленинского района Московской области единороссу Сергею Кошману.
В 1999 году в выборах губернатора Белгородской области в качестве кандидата принимал участие и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Тогда он оказался с 17 % на третьем месте, уступив кандидату от КПРФ Михаилу Бесхмельницыну и победителю выборов Евгению Савченко.
Помимо кандидата от «Единой России» — врио губернатора области Евгения Савченко о желании выдвинуть своего кандидата в губернаторы заявило реготделение партии «Патриоты России».