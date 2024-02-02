Движение «Плечом к плечу»: почему в России объединяют волонтёров

В России создали движение «Плечом к плечу». Об этом объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Что объединяет волонтёров и кто может внести вклад в общее дело – читайте в материале.