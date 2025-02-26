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Posted 26 февраля, 08:29

Published 26 февраля, 08:29

Modified 26 февраля, 08:31

Updated 26 февраля, 08:31

Белгородцы жалуются на перевозчиков

«Защемили дверьми»: белгородцы продолжают жаловаться на автобусы

26 февраля 2025, 08:29
Фото: 1MI. Белгородцы жалуются на перевозчиков

Белгородцы из Стрелецкого недовольны обслуживанием одного из автобусов

Жалобы возникли к перевозчику «Маршрут». По словам пассажиров, автобусы старые, расписание срывается, а диспетчер не в курсе, что транспорта нет на линии.

Жители Стрелецкого-73.2 жалуются на работу автобусов № 311, которые принадлежат ООО «Маршрут». По их словам, с 1 февраля этого месяца транспорт перестал ездить по расписанию и выходит на маршруты грязными.

Только вчера, 25 числа, автобусы не приехали ни в 16:35, ни в 18:35, когда их на остановке ждали пассажиры.

«Причём диспетчер вообще не в курсе была, ей сообщили об этом пассажиры! Аналогичная ситуация была и на прошлой неделе. При следующем звонке диспетчер сообщила, что перевозчик вообще не обязан заменять поломанные автобусы, их нет и не будет», — объяснила проблему белгородка.

Другая жительница сообщила, что её подругу и вовсе зажали дверьми в автобусе. Причём после замечания даже не извинились — сказали, что нужно было быстрее заходить.

Начальник Организатора пассажирских перевозок Мстислав Боровицкий отреагировал на обращение. Он пообещал провести проверку в отношении перевозчика и применить штрафные санкции в случае выявления нарушений.

Напомним, что белгородцы начали жаловаться на перевозчиков с 1 февраля. Претензии направлялись в том числе к «Маршруту» и «Автомигу». К первой компании уже направляли досудебную претензию, но, вероятно, тогда всё разрешилось.

Заглохнуть на трассе или не дождаться автобуса? Белгородцы жалуются на перевозчиков
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Маршрут#Стрелецкое#Жалобы#Белгород#Перевозчик#Мстислав боровицкий
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