«Защемили дверьми»: белгородцы продолжают жаловаться на автобусы

Posted 26 февраля, 08:29
Published 26 февраля, 08:29
Modified 26 февраля, 08:31
Updated 26 февраля, 08:31
Жители Стрелецкого-73.2 жалуются на работу автобусов № 311, которые принадлежат ООО «Маршрут». По их словам, с 1 февраля этого месяца транспорт перестал ездить по расписанию и выходит на маршруты грязными.
Только вчера, 25 числа, автобусы не приехали ни в 16:35, ни в 18:35, когда их на остановке ждали пассажиры.
«Причём диспетчер вообще не в курсе была, ей сообщили об этом пассажиры! Аналогичная ситуация была и на прошлой неделе. При следующем звонке диспетчер сообщила, что перевозчик вообще не обязан заменять поломанные автобусы, их нет и не будет», — объяснила проблему белгородка.
Другая жительница сообщила, что её подругу и вовсе зажали дверьми в автобусе. Причём после замечания даже не извинились — сказали, что нужно было быстрее заходить.
Начальник Организатора пассажирских перевозок Мстислав Боровицкий отреагировал на обращение. Он пообещал провести проверку в отношении перевозчика и применить штрафные санкции в случае выявления нарушений.
Напомним, что белгородцы начали жаловаться на перевозчиков с 1 февраля. Претензии направлялись в том числе к «Маршруту» и «Автомигу». К первой компании уже направляли досудебную претензию, но, вероятно, тогда всё разрешилось.
Судя по жалобам, белгородцы глохли в автобусах на трассе, прыгали под общественный транспорт и не дожидались маршрутов из-за несоблюдения графиков.