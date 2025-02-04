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Posted 4 февраля, 13:09

Published 4 февраля, 13:09

Modified 4 февраля, 13:11

Updated 4 февраля, 13:11

Пассажиры вновь жалуются на проблемы с автобусами

Заглохнуть на трассе или не дождаться автобуса? Белгородцы жалуются на перевозчиков

4 февраля 2025, 13:09
Фото: 1MI. Пассажиры вновь жалуются на проблемы с автобусами

Белгородцы начали жаловаться на перевозчиков после перезаключения контрактов

Сюжет
Автобус
В Белгородской области не успели перезаключить контракты с перевозчиками, как появились новые жалобы от жителей. Что не устраивает пассажиров?

Контракты с перевозчиками в Белгороде и Белгородском районе перезаключили, но жалобы пассажиров на автобусы не исчезли. Так, по словам одной жительницы, на улицу Песчаную с 1 февраля перестал приезжать автобус № 36, следующий от «Энергомаша» в Дорогобужино.

«На нашей улице нет магазинов, нет аптек, но есть старики, которые не в состоянии пройти через лес 2,5 км до трассы, чтобы купить себе хлеба. Да, маршрут наверняка нерентабельный, но что делать, если людям тоже нужно как-то ходить на работу, ездить в больницу, покупать продукты?» — задала вопрос в Сети Анастасия.

Других жителей возмущает работа автобусов № 214. По словам белгородки, на рейс выходят всего две единицы транспорта, но оба без печки.

«Один заглох на трассе, а у второго скорость выбивает в коробке передач! Это как же выпускают на маршрут такой хлам, и вы заключаете с „Автомигом“ контракты? Водителям ничего не видно (да ещё туман утром), так как печки не работают, а нам, пассажирам, очень холодно ехать 45 минут в неотапливаемых автобусах», — написала жалобу Ирина.

Ещё белгородцы заметили, что вместо «хорошего автобуса» по маршруту № 133, им выделили старый ПАЗ. Интересно, что этот номер также обслуживает компания «Автомиг».

Жалуются и на автобус № 120, который ездит в неудобное для работающих людей время: тем, кто трудится с восьми утра, добраться до работы нереально. При этом годами, утверждают жители, автобус приезжал на их остановку в удобное время — в 07:30. Теперь же транспорт приходит либо в 07:05, либо в 07:58.

«Разберитесь с оптимитизаторами. Либо поменяйте графики работы поликлинник, школ, детских садов на девять часов утра. К восьми часам никто не успевает», — заключил Сергей.

На все жалобы уже успел ответить начальник «Организатора пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. Он заверил, что:

  • автобус № 36 вернётся на рейс уже 5 февраля. Проблемы наблюдались из-за нарушений со стороны перевозчика, которому уже направили досудебную претензию. В случае неустранения нарушений и неуплаты штрафных санкций с ООО «Маршрут» расторгнут договор;
  • по работе автобуса № 214 организуют проверку;
  • автобусы № 133 проходят технические осмотры, поэтому могут осуществлять перевозку жителей;
  • в маршрут № 120 не вносились никакие изменения, поэтому специалисты организуют проверку.

Добавим, что в Белгородской агломерации продолжают работать шесть перевозчиков. Среди них есть «Автомиг» и «Маршрут», на которые поступали жалобы. Первая компания обслуживает 22 маршрута, а вторая — 44.

С 1 февраля 2025 года произошли некоторые изменения. Так, пять автобусов поменяли свой маршрут, ещё в 10 увеличилась вместимость, а по Белгороду и Белгородскому району увеличилась стоимость проезда — до 25 рублей по карте и до 30 по наличке.

Без сюрпризов: кто будет перевозить белгородцев в автобусах с 1 февраля?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородский район#Автобус#Белгород#Белгородская агломерация#Пассажирский автобус
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