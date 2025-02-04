Заглохнуть на трассе или не дождаться автобуса? Белгородцы жалуются на перевозчиков

Жалуются и на автобус № 120, который ездит в неудобное для работающих людей время: тем, кто трудится с восьми утра, добраться до работы нереально. При этом годами, утверждают жители, автобус приезжал на их остановку в удобное время — в 07:30. Теперь же транспорт приходит либо в 07:05, либо в 07:58.