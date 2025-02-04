Заглохнуть на трассе или не дождаться автобуса? Белгородцы жалуются на перевозчиков

Posted 4 февраля, 13:09
Published 4 февраля, 13:09
Modified 4 февраля, 13:11
Updated 4 февраля, 13:11
Контракты с перевозчиками в Белгороде и Белгородском районе перезаключили, но жалобы пассажиров на автобусы не исчезли. Так, по словам одной жительницы, на улицу Песчаную с 1 февраля перестал приезжать автобус № 36, следующий от «Энергомаша» в Дорогобужино.
«На нашей улице нет магазинов, нет аптек, но есть старики, которые не в состоянии пройти через лес 2,5 км до трассы, чтобы купить себе хлеба. Да, маршрут наверняка нерентабельный, но что делать, если людям тоже нужно как-то ходить на работу, ездить в больницу, покупать продукты?» — задала вопрос в Сети Анастасия.
Других жителей возмущает работа автобусов № 214. По словам белгородки, на рейс выходят всего две единицы транспорта, но оба без печки.
«Один заглох на трассе, а у второго скорость выбивает в коробке передач! Это как же выпускают на маршрут такой хлам, и вы заключаете с „Автомигом“ контракты? Водителям ничего не видно (да ещё туман утром), так как печки не работают, а нам, пассажирам, очень холодно ехать 45 минут в неотапливаемых автобусах», — написала жалобу Ирина.
Ещё белгородцы заметили, что вместо «хорошего автобуса» по маршруту № 133, им выделили старый ПАЗ. Интересно, что этот номер также обслуживает компания «Автомиг».
Жалуются и на автобус № 120, который ездит в неудобное для работающих людей время: тем, кто трудится с восьми утра, добраться до работы нереально. При этом годами, утверждают жители, автобус приезжал на их остановку в удобное время — в 07:30. Теперь же транспорт приходит либо в 07:05, либо в 07:58.
«Разберитесь с оптимитизаторами. Либо поменяйте графики работы поликлинник, школ, детских садов на девять часов утра. К восьми часам никто не успевает», — заключил Сергей.
На все жалобы уже успел ответить начальник «Организатора пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. Он заверил, что:
Добавим, что в Белгородской агломерации продолжают работать шесть перевозчиков. Среди них есть «Автомиг» и «Маршрут», на которые поступали жалобы. Первая компания обслуживает 22 маршрута, а вторая — 44.
С 1 февраля 2025 года произошли некоторые изменения. Так, пять автобусов поменяли свой маршрут, ещё в 10 увеличилась вместимость, а по Белгороду и Белгородскому району увеличилась стоимость проезда — до 25 рублей по карте и до 30 по наличке.