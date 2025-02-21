В Белгороде запустят несколько дополнительных автобусов, но только на один день

Posted 21 февраля, 10:25
Published 21 февраля, 10:25
Modified 21 февраля, 10:25
Updated 21 февраля, 10:25
Дополнительные рейсы пустят от «Сити Молла» и «Перспективы» на улице Шумилова прямиком до трассы «Олимпия». Автобусы отправятся 22 февраля в 10:00, 10:30, 11:00 и 11:30.
После завершения мероприятия будет организовано дополнительное транспортное сообщение по маршруту № 45.
Напомним, соревнования, посвящённые 80-й годовщине Победы, пройдут уже в эту субботу, 22 февраля. Начало «Лыжни России» запланировано на 12.00.
С сегодняшнего вечера в Белгороде вводятся ограничения на парковку и движение автомобилей из-за «Лыжни России». Ограничения затронут в основном Новый микрорайон, так как в нём находится трасса «Олимпия». Мэрия призывает заранее планировать маршруты.