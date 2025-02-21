В Белгороде запустят несколько дополнительных автобусов, но только на один день

С сегодняшнего вечера в Белгороде вводятся ограничения на парковку и движение автомобилей из-за «Лыжни России». Ограничения затронут в основном Новый микрорайон, так как в нём находится трасса «Олимпия». Мэрия призывает заранее планировать маршруты.