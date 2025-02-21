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Posted 21 февраля, 10:25

Published 21 февраля, 10:25

Modified 21 февраля, 10:25

Updated 21 февраля, 10:25

Несколько автобусов запустят к месту гонки

В Белгороде запустят несколько дополнительных автобусов, но только на один день

21 февраля 2025, 10:25
Фото: 1MI. Несколько автобусов запустят к месту гонки

Белгородцам дали советы, как добраться на «Лыжню России»

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Новости Белгорода
Участникам «Лыжни России» рекомендуют по возможности использовать общественный транспорт для поездки на мероприятие.

Дополнительные рейсы пустят от «Сити Молла» и «Перспективы» на улице Шумилова прямиком до трассы «Олимпия». Автобусы отправятся 22 февраля в 10:00, 10:30, 11:00 и 11:30.

После завершения мероприятия будет организовано дополнительное транспортное сообщение по маршруту № 45.

Напомним, соревнования, посвящённые 80-й годовщине Победы, пройдут уже в эту субботу, 22 февраля. Начало «Лыжни России» запланировано на 12.00.

С сегодняшнего вечера в Белгороде вводятся ограничения на парковку и движение автомобилей из-за «Лыжни России». Ограничения затронут в основном Новый микрорайон, так как в нём находится трасса «Олимпия». Мэрия призывает заранее планировать маршруты.

Автомобилистов в Белгороде ждут ограничения с сегодняшнего дня: что нужно знать
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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Лыжня России#Белгород
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