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Posted 18 февраля, 10:22

Published 18 февраля, 10:22

Modified 18 февраля, 10:22

Updated 18 февраля, 10:22

Белгородцы жалуются на автобусы

«Я лично под автобус прыгала»: белгородцы — об «уникальном маршруте»

18 февраля 2025, 10:22
Фото: 1MI. Белгородцы жалуются на автобусы

Белгородцы из Разумного жалуются на давку в автобусах и долгие ожидания в мороз

Сюжет
Автобус
Жители посёлка недовольны автобусами № 202 и 121р.

Белгородцы продолжают жаловаться на проблемы с расписанием автобусов и поведением водителей. В этот раз большинство обращений поступило от пассажиров из Разумного.

По словам местных жителей, на маршруте № 202 систематически нарушается график движения, а водители ведут себя по-хамски.

«Были даже случаи, когда у детей не хватало на проезд несколько рублей, водитель ругался. Ребёнок выходил из автобуса и шёл пешком до школы несколько остановок. Также у жителей неправильно списываются деньги при оплате от Разумного-54 до первой остановки в Белгороде», — пишет белгородец.

Другой мужчина отмечает, что водители постоянно путают остановки и опоздывают.

«50 минут зимой на остановке — такое себе развлечение», — пишет белгородец.

Мстислав Боровицкий, начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», в ответ на жалобу предложил жителям указывать конкретные факты нарушений, чтобы провести проверку и принять меры в отношении перевозчика.

Одна из местных жительниц рассказала, как стояла при -17 °C на остановке и ждала автобус № 121р 40 минут, а затем ещё столкнулась с хамским поведением.

«Детей высаживают, если у них не хватает денег. Вы считаете, это норма поведения? Или проезжать мимо остановки? Я лично под автобус ему прыгала на дорогу, чтоб он остановился. Это нормально? Последний отправляется в 20:30, совсем рано» — возмущается она.

Другие жители отметили, что автобус № 121р переполнен, особенно утром, и требуют добавления рейсов.

«Двери не закрываются, люди травмируются, дети падают в обморок», — сообщила одна из женщин, прикрепив фото.

Давка в автобусе
Давка в автобусе. Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Напомним, что с февраля в Белгороде и пригороде повысили стоимость проезда и пересмотрели контракты с перевозчиками. В результате за первые 10 дней власти получили 171 жалобу от белгородцев. Большинство из них касались несоблюдения графика движения.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородский район#Автобус#Разумное#Жалобы#Белгород#Давка
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