«Я лично под автобус прыгала»: белгородцы — об «уникальном маршруте»

Posted 18 февраля, 10:22
Published 18 февраля, 10:22
Modified 18 февраля, 10:22
Updated 18 февраля, 10:22
Белгородцы продолжают жаловаться на проблемы с расписанием автобусов и поведением водителей. В этот раз большинство обращений поступило от пассажиров из Разумного.
По словам местных жителей, на маршруте № 202 систематически нарушается график движения, а водители ведут себя по-хамски.
«Были даже случаи, когда у детей не хватало на проезд несколько рублей, водитель ругался. Ребёнок выходил из автобуса и шёл пешком до школы несколько остановок. Также у жителей неправильно списываются деньги при оплате от Разумного-54 до первой остановки в Белгороде», — пишет белгородец.
Другой мужчина отмечает, что водители постоянно путают остановки и опоздывают.
«50 минут зимой на остановке — такое себе развлечение», — пишет белгородец.
Мстислав Боровицкий, начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», в ответ на жалобу предложил жителям указывать конкретные факты нарушений, чтобы провести проверку и принять меры в отношении перевозчика.
Одна из местных жительниц рассказала, как стояла при -17 °C на остановке и ждала автобус № 121р 40 минут, а затем ещё столкнулась с хамским поведением.
«Детей высаживают, если у них не хватает денег. Вы считаете, это норма поведения? Или проезжать мимо остановки? Я лично под автобус ему прыгала на дорогу, чтоб он остановился. Это нормально? Последний отправляется в 20:30, совсем рано» — возмущается она.
Другие жители отметили, что автобус № 121р переполнен, особенно утром, и требуют добавления рейсов.
«Двери не закрываются, люди травмируются, дети падают в обморок», — сообщила одна из женщин, прикрепив фото.
Напомним, что с февраля в Белгороде и пригороде повысили стоимость проезда и пересмотрели контракты с перевозчиками. В результате за первые 10 дней власти получили 171 жалобу от белгородцев. Большинство из них касались несоблюдения графика движения.