«Не доработали»: Гладков о жалобах на графики автобусов в Белгороде

Posted 10 февраля, 08:06
Published 10 февраля, 08:06
Modified 10 февраля, 08:08
Updated 10 февраля, 08:08
С 1 февраля в Белгородской агломерации, кроме повышения стоимости проезда, также и перезаключили контракты с перевозчиками, из-за этого за последнюю неделю поступило 171 обращение жителей, связанных с общественным транспортом.
Андрей Рогов, замминистра транспорта, пояснил, что по обращениям по нарушениям в работе общественного транспорта по вине перевозчиков составлены акты в рамках контрактов.
«В настоящее время мы считаем, что происходит привыкание к новой откорректированной сети. Через какое-то время вопросы будут именно по повышению тарифов и графикам движения сняты», — заключил представитель минтранса.
Однако губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова такой ответ не устроил.
«Давайте называть вещи своими именами. У нас с вами 66 обращений, это соблюдение графика движения и изменение класса и количества автобусов. Поэтому они появились у нас в мониторинге только по одной причине. Значит, муниципальное образование под руководством министерства не довело информацию до людей, а должны были именно довести», — считает Гладков.
Глава правительства считает, что о новом графике движения должны были сообщать и через уведомления в почтовых ящиках, и через новости в «Госуслугах», а также сотрудники соцзащиты должны были информировать при подомовых обходах.
«Не доработали. Людям не объяснили, поэтому люди нервничают. У людей есть причина и без изменения графика есть, о чем понервничать», — закончил чиновник.