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Posted 10 февраля, 08:06

Published 10 февраля, 08:06

Modified 10 февраля, 08:08

Updated 10 февраля, 08:08

«Не доработали»: Гладков о жалобах на графики автобусов в Белгороде

«Не доработали»: Гладков о жалобах на графики автобусов в Белгороде

10 февраля 2025, 08:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобусы
Жалобы на перевозчиков, графики работы автобусов: в Белгородской области продолжает расти количество обращений по транспорту.

С 1 февраля в Белгородской агломерации, кроме повышения стоимости проезда, также и перезаключили контракты с перевозчиками, из-за этого за последнюю неделю поступило 171 обращение жителей, связанных с общественным транспортом.

45 жалоб касаются несоблюдения графика движения автобусов. 21 вопрос об изменении класса или количества автобусов, 15 обращений поступило о повышении стоимости проезда или о проблемах с оплатой.

Андрей Рогов, замминистра транспорта, пояснил, что по обращениям по нарушениям в работе общественного транспорта по вине перевозчиков составлены акты в рамках контрактов.

«В настоящее время мы считаем, что происходит привыкание к новой откорректированной сети. Через какое-то время вопросы будут именно по повышению тарифов и графикам движения сняты», — заключил представитель минтранса.

Однако губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова такой ответ не устроил.

«Давайте называть вещи своими именами. У нас с вами 66 обращений, это соблюдение графика движения и изменение класса и количества автобусов. Поэтому они появились у нас в мониторинге только по одной причине. Значит, муниципальное образование под руководством министерства не довело информацию до людей, а должны были именно довести», — считает Гладков.

Глава правительства считает, что о новом графике движения должны были сообщать и через уведомления в почтовых ящиках, и через новости в «Госуслугах», а также сотрудники соцзащиты должны были информировать при подомовых обходах.

«Не доработали. Людям не объяснили, поэтому люди нервничают. У людей есть причина и без изменения графика есть, о чем понервничать», — закончил чиновник.
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#Алёна Мальцева#Транспорт#Автобусы#Общественный транспорт#Жалобы#Белгород#Стоимость проезда#Министерство транспорта
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