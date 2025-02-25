Один из автобусов до рынка «Салют» в Белгороде изменит расписание

Posted 25 февраля, 16:19
Published 25 февраля, 16:19
Modified 25 февраля, 16:19
Updated 25 февраля, 16:19
Завтра, 26 февраля, изменится время отправления вечернего рейса автобуса № 113 по маршруту рынок «Салют» — хутор Сумской, сообщает Организатор пассажирских перевозок. Новый выезд из пункта «х. Сумской» будет в 20:30, вместо 20:25.
Учтите изменения при планировании поездок.
Напомним, что с 17 февраля автобус № 23, курсирующий от улицы Пригородной до Технологического университета, изменил своё расписание.
А с 13 февраля изменилось время отправления на пяти автобусных маршрутах. Нововведения действовуют как в рабочие дни, так и в выходные.
С 10 февраля по-другому стали ездить ещё четыре белгородских автобуса.
Со всеми изменениями можно познакомиться на сайте «Организатора пассажирских перевозок».