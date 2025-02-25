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Posted 25 февраля, 16:19

Published 25 февраля, 16:19

Modified 25 февраля, 16:19

Updated 25 февраля, 16:19

Автобус в Белгороде изменит расписание

Один из автобусов до рынка «Салют» в Белгороде изменит расписание

25 февраля 2025, 16:19
Фото: 1MI. Автобус в Белгороде изменит расписание
Сюжет
Автобус
Речь идёт о маршруте № 113. Теперь он будет возвращаться в Белгород позже.

Завтра, 26 февраля, изменится время отправления вечернего рейса автобуса № 113 по маршруту рынок «Салют» — хутор Сумской, сообщает Организатор пассажирских перевозок. Новый выезд из пункта «х. Сумской» будет в 20:30, вместо 20:25.

Учтите изменения при планировании поездок.

Напомним, что с 17 февраля автобус № 23, курсирующий от улицы Пригородной до Технологического университета, изменил своё расписание.

А с 13 февраля изменилось время отправления на пяти автобусных маршрутах. Нововведения действовуют как в рабочие дни, так и в выходные.

С 10 февраля по-другому стали ездить ещё четыре белгородских автобуса.

Со всеми изменениями можно познакомиться на сайте «Организатора пассажирских перевозок».

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#Анна Селищева#Город#Расписание#Автобус#Новости Белгорода#Белгород
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