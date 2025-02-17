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Posted 17 февраля, 10:10

Published 17 февраля, 10:10

Modified 17 февраля, 10:12

Updated 17 февраля, 10:12

В Белгородской агломерации не достаёт более 100 водителей автобусов

В Белгородской области не хватает более 270 водителей автобусов. Как закроют «дыру»?

17 февраля 2025, 10:10
Фото: 1MI.

В Белгородской агломерации не достаёт более 100 водителей автобусов

Сюжет
Автобус
О проблеме нехватки водителей в Белгородской области и способах её решения рассказал Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта.

По состоянию на 1 февраля в регионе работают 66 перевозчиков: 26 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей. Ежедневно на линии выходят около 1270 автобусов, которые обслуживают 648 маршрутов. В области уже работает 1402 водителя, но для обеспечения качественного обслуживания необходимо ещё как минимум 276 человек.

Наибольший дефицит наблюдается в Белгородской агломерации, где не хватает 115 водителей. Из-за этого каждый день на линию не выходят порядка 10-15 автобусов. В Старом Осколе не хватает 86 сотрудников, в Губкине — 29 человек, в Шебекино — 15 человек, а в Короче — 10.

В то же время, в Алексеевском, Борисовском, Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Ровеньском районах и Новооскольском округе потребность в водителях отсутствует. В остальных муниципалитетах дефицит составляет от 1 до 4 человек.

Где-то есть угроза сбоя работы общественного транспорта, но в основном динамика положительная. Чтобы восполнить нехватку водителей, власти запланировали:

  1. Повысить зарплаты для водителей;
  2. Размещать открытые вакансии водителей в службах занятости, СМИ, мессенджерах и порталах для поиска работы;
  3. Обеспечить подготовку водителей автобуса категории «Д», в том числе за счёт работодателей;
  4. Организовать сотрудничество компаний с ДОСААФ, чтобы привлекать к трудоустройству водителей, проходящих переподготовку на категорию «Д»;
  5. Привлекать водителей из прилегающих районов и областей. Для этого дополнительно нужно будет проработать вопрос предоставлением им жилья.

Предложенные меры губернатор посчитал недостаточными и поручил подготовить дополнительные варианты для улучшения ситуации.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Водители#Дефицит#Автобус#Транспорт#Общественный транспорт
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