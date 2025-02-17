В Белгородской области не хватает более 270 водителей автобусов. Как закроют «дыру»?

Наибольший дефицит наблюдается в Белгородской агломерации, где не хватает 115 водителей. Из-за этого каждый день на линию не выходят порядка 10-15 автобусов. В Старом Осколе не хватает 86 сотрудников, в Губкине — 29 человек, в Шебекино — 15 человек, а в Короче — 10.