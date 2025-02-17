В Белгородской области не хватает более 270 водителей автобусов. Как закроют «дыру»?

Posted 17 февраля, 10:10
Published 17 февраля, 10:10
Modified 17 февраля, 10:12
Updated 17 февраля, 10:12
По состоянию на 1 февраля в регионе работают 66 перевозчиков: 26 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей. Ежедневно на линии выходят около 1270 автобусов, которые обслуживают 648 маршрутов. В области уже работает 1402 водителя, но для обеспечения качественного обслуживания необходимо ещё как минимум 276 человек.
Наибольший дефицит наблюдается в Белгородской агломерации, где не хватает 115 водителей. Из-за этого каждый день на линию не выходят порядка 10-15 автобусов. В Старом Осколе не хватает 86 сотрудников, в Губкине — 29 человек, в Шебекино — 15 человек, а в Короче — 10.
В то же время, в Алексеевском, Борисовском, Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Ровеньском районах и Новооскольском округе потребность в водителях отсутствует. В остальных муниципалитетах дефицит составляет от 1 до 4 человек.
Где-то есть угроза сбоя работы общественного транспорта, но в основном динамика положительная. Чтобы восполнить нехватку водителей, власти запланировали:
Предложенные меры губернатор посчитал недостаточными и поручил подготовить дополнительные варианты для улучшения ситуации.