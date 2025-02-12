В Белгороде изменили время отправления пяти автобусов

Так, автобус № 20, следующий от «Спутника» до микрорайона Восточный, будет отъезжать от остановки по улице Ворошилова не в 19:00, а в 19:05. А отправление автобуса № 127 от БГТУ теперь будет осуществляться не в 06:05, а в 06:09. Изменения на двух маршрутах будут действительны только в рабочие дни, сообщил Организатор пассажирских перевозок.