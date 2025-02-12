В Белгороде изменили время отправления пяти автобусов

Posted 12 февраля, 11:47
Published 12 февраля, 11:47
Modified 12 февраля, 11:49
Updated 12 февраля, 11:49
На пяти маршрутах Белгородской агломерации решили изменить время отправления. Нововведения начнут действовать с 13 февраля.
Так, автобус № 20, следующий от «Спутника» до микрорайона Восточный, будет отъезжать от остановки по улице Ворошилова не в 19:00, а в 19:05. А отправление автобуса № 127 от БГТУ теперь будет осуществляться не в 06:05, а в 06:09. Изменения на двух маршрутах будут действительны только в рабочие дни, сообщил Организатор пассажирских перевозок.
Ещё два автобуса будут ездить по-другому в рабочие и выходные дни. Автобус № 112 будет отправляться от ж/д вокзала в 09:35, а не в 09:25, а автобус № 123 от конечной остановки будет отъезжать в 06:25, 18:25 и 20:10.
На пятом маршруте, № 229, изменили отправление от торгового центра «Сити Молл» на 06:05, 08:15, 10:35, 16:15 и 18:45 в рабочие дни.