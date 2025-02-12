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Posted 12 февраля, 11:47

Published 12 февраля, 11:47

Modified 12 февраля, 11:49

Updated 12 февраля, 11:49

Меняется расписание белгородских автобусов

В Белгороде изменили время отправления пяти автобусов

12 февраля 2025, 11:47
Фото: 1MI. Меняется расписание белгородских автобусов
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Новости Белгорода
Изменения будут актуальны уже с завтрашнего дня, 13 февраля.

На пяти маршрутах Белгородской агломерации решили изменить время отправления. Нововведения начнут действовать с 13 февраля.

Так, автобус № 20, следующий от «Спутника» до микрорайона Восточный, будет отъезжать от остановки по улице Ворошилова не в 19:00, а в 19:05. А отправление автобуса № 127 от БГТУ теперь будет осуществляться не в 06:05, а в 06:09. Изменения на двух маршрутах будут действительны только в рабочие дни, сообщил Организатор пассажирских перевозок.

Ещё два автобуса будут ездить по-другому в рабочие и выходные дни. Автобус № 112 будет отправляться от ж/д вокзала в 09:35, а не в 09:25, а автобус № 123 от конечной остановки будет отъезжать в 06:25, 18:25 и 20:10.

На пятом маршруте, № 229, изменили отправление от торгового центра «Сити Молл» на 06:05, 08:15, 10:35, 16:15 и 18:45 в рабочие дни.

С 10 февраля по-другому стали ездить ещё четыре белгородских автобуса.

Если вы не заметили: четыре автобуса в Белгороде начали ездить по-другому
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