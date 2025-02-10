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Posted 10 февраля, 08:14

Published 10 февраля, 08:14

Modified 10 февраля, 08:16

Updated 10 февраля, 08:16

Староскольский трамвай

Что известно о модернизации общественного транспорта в Старом Осколе?

10 февраля 2025, 08:14
Фото: bel.ru. Староскольский трамвай

Власти рассказали о планах развития автобусов и трамваев в Старом Осколе

Сюжет
Автобусы
Обновления автобусов, маршрутной сети и новые контракты с перевозчиками: в Старом Осколе готовятся к модернизации общественного транспорта.

В Старом Осколе маршрутная сеть не менялась десятилетиями. Сейчас существуют районы, где вовсе не ходит никакого общественного транспорта. Глава округа Владимир Жданов рассказал о предстоящей модернизации системы. С 1 сентября на некоторых маршрутах в городе билет на проезд подорожал до 32 рублей по карте и 35 за наличные.

Сейчас в округе работают 284 автобуса и 66 трамваев. Общий износ составов — 35%, большая часть из них — это трамваи. Летом 2024 года несколько раз поднимались обсуждения о ликвидации электротранспорта в округе, однако, по последним данным, такое решение не принималось.

Администрация обратилась в научно-исследовательский институт, в какой именно — не уточняется, для разработки новой маршрутной сети на минимум пять лет. Срок разработки — 1 июля 2025 года.

«Вместе с минтрансом еженедельно проводим совещания на основании мониторинга обращений граждан. И пока в ручном режиме, пока нет стратегии, корректируем маршруты движения автобусов», — уточнил Жданов.

Кроме новой стратегии развития, также обсуждаются новые договоры с перевозчиками. В ноябре текущий контракт истекает, поэтому в следующем году планируют начать работу по новой схеме.

Заместитель министра транспорта Андрей Рогов также добавил, что до начала работы новой сети планируют проводить работу с действующими транспортными компаниями по недопущению срывов графиков, а также обновлять подвижные составы за счёт перевозчиков.

Займутся и переводом автобусников на регулируемый тариф. По итогам этой работы подготовят заявки на участие в обновлении автобусов по федеральному проекту.

Напомним, что в Старооскольском округе, так же как и в областном центре, была проблема с дефицитом водительского состава. Из-за этого некоторые перевозчики увеличивали интервалы между автобусами.

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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Автобусы#Общественный транспорт#Модернизация#Маршрутная сеть
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