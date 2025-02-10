Что известно о модернизации общественного транспорта в Старом Осколе?

Сейчас в округе работают 284 автобуса и 66 трамваев. Общий износ составов — 35%, большая часть из них — это трамваи. Летом 2024 года несколько раз поднимались обсуждения о ликвидации электротранспорта в округе, однако, по последним данным, такое решение не принималось.