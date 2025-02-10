Что известно о модернизации общественного транспорта в Старом Осколе?

Posted 10 февраля, 08:14
Published 10 февраля, 08:14
Modified 10 февраля, 08:16
Updated 10 февраля, 08:16
В Старом Осколе маршрутная сеть не менялась десятилетиями. Сейчас существуют районы, где вовсе не ходит никакого общественного транспорта. Глава округа Владимир Жданов рассказал о предстоящей модернизации системы. С 1 сентября на некоторых маршрутах в городе билет на проезд подорожал до 32 рублей по карте и 35 за наличные.
Сейчас в округе работают 284 автобуса и 66 трамваев. Общий износ составов — 35%, большая часть из них — это трамваи. Летом 2024 года несколько раз поднимались обсуждения о ликвидации электротранспорта в округе, однако, по последним данным, такое решение не принималось.
Администрация обратилась в научно-исследовательский институт, в какой именно — не уточняется, для разработки новой маршрутной сети на минимум пять лет. Срок разработки — 1 июля 2025 года.
«Вместе с минтрансом еженедельно проводим совещания на основании мониторинга обращений граждан. И пока в ручном режиме, пока нет стратегии, корректируем маршруты движения автобусов», — уточнил Жданов.
Кроме новой стратегии развития, также обсуждаются новые договоры с перевозчиками. В ноябре текущий контракт истекает, поэтому в следующем году планируют начать работу по новой схеме.
Заместитель министра транспорта Андрей Рогов также добавил, что до начала работы новой сети планируют проводить работу с действующими транспортными компаниями по недопущению срывов графиков, а также обновлять подвижные составы за счёт перевозчиков.
Займутся и переводом автобусников на регулируемый тариф. По итогам этой работы подготовят заявки на участие в обновлении автобусов по федеральному проекту.
Напомним, что в Старооскольском округе, так же как и в областном центре, была проблема с дефицитом водительского состава. Из-за этого некоторые перевозчики увеличивали интервалы между автобусами.