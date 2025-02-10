bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 10:50

Published 10 февраля, 10:50

Modified 10 февраля, 10:50

Updated 10 февраля, 10:50

Белгородцы просят о раннем запуске дачных маршрутов

Пора на дачу? Белгородцы просят раньше запустить сезонные автобусы

10 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI. Белгородцы просят о раннем запуске дачных маршрутов

Белгородцы попросили перенести запуск дачных автобусов на март

Сюжет
Автобусы
Ответ главы Организатора пассажирских перевозок вряд ли обнадёжит дачников.

Белгородка просит перенести запуск дачных автобусов на 1 марта. Как правило, сезонные маршруты открывают в апреле.

Женщина отметила, что многие пенсионеры начинают задумываться об урожае уже в феврале, но добраться до дач общественным транспортом невозможно.

«Приходится много километров идти пешком! От всех нас — просим!» — пишет белгородка.

На обращение отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он пояснил, что на протяжении нескольких лет дачный сезон, в части действия льготного проезда, начинается с третьей субботы апреля.

«Контракты на все дачные маршруты из города Белгорода заключены с этой даты», — уточнил Боровицкий.

Напомним, что всего в Белгороде и районе в этом году запланировано четыре сезонных маршрута.

Пригородный белгородский автобус будет отправляться теперь на час раньше
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы смогут в выходные ездить на автобусах по сниженной цене, но не на всехВ Белгороде запустили дачные автобусные маршрутыПоявилось расписание автобусов по дачным маршрутам Белгородской области
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Мстислав боровицкий#Дачные маршруты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика