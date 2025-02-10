Пора на дачу? Белгородцы просят раньше запустить сезонные автобусы

Posted 10 февраля, 10:50
Published 10 февраля, 10:50
Modified 10 февраля, 10:50
Updated 10 февраля, 10:50
Белгородка просит перенести запуск дачных автобусов на 1 марта. Как правило, сезонные маршруты открывают в апреле.
Женщина отметила, что многие пенсионеры начинают задумываться об урожае уже в феврале, но добраться до дач общественным транспортом невозможно.
«Приходится много километров идти пешком! От всех нас — просим!» — пишет белгородка.
На обращение отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он пояснил, что на протяжении нескольких лет дачный сезон, в части действия льготного проезда, начинается с третьей субботы апреля.
«Контракты на все дачные маршруты из города Белгорода заключены с этой даты», — уточнил Боровицкий.
Напомним, что всего в Белгороде и районе в этом году запланировано четыре сезонных маршрута.