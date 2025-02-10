Белгородцы жалуются на проблемы с лекарствами и автобусами. А что со «Светофором»?

Posted 10 февраля, 15:30
Published 10 февраля, 15:30
Modified 10 февраля, 15:30
Updated 10 февраля, 15:30
В Белгороде за неделю поступило 60 жалоб на проблемы с выдачей лекарств. Замминистра здравоохранения Людмила Крылова пояснила, что такие проблемы возникли из-за временного перераспределения потока пациентов после закрытия поликлиники № 7 на ремонт. Необходимые препараты были в аптеках, но не по месту пребывания нуждающихся. В настоящее время всё нормализовано и лекарства есть «с запасом».
В Белгороде растёт число жалоб на общественный транспорт. После изменений в контрактах с перевозчиками и повышения стоимости проезда с начала февраля поступило 171 обращение, 45 из них касаются несоблюдения графиков, 21 — проблем с классом или количеством автобусов, а 15 — повышения стоимости проезда или о проблем с оплатой.
Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал работу чиновников, заявив, что жители не были своевременно проинформированы о нововведениях. Он подчеркнул, что необходимо было довести информацию через уведомления, «Госуслуги» и соцзащиту. Глава региона потребовал устранить недоработки.
В связи с проверками магазинов сети «Светофор» в разных регионах России редакция Бел.Ру решила узнать, контролировали ли их работу в Белгородской области.
Как оказалось, в 2024 году Роспотребнадзор проверил три торговые точки и выявил нарушения при продаже молочной продукции, что привело к штрафам для юридического и должностных лиц.
Однако в 2025 году новых проверок ведомство не проводило. В одном из магазинов продавщица утверждает, что контроль всё же был, но официального подтверждения этому нет. Возможны два варианта: либо проверку проводил другой надзорный орган, либо её вовсе не было.