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Posted 10 февраля, 15:30

Published 10 февраля, 15:30

Modified 10 февраля, 15:30

Updated 10 февраля, 15:30

Белгородцы недовольны работой автобусов

Белгородцы жалуются на проблемы с лекарствами и автобусами. А что со «Светофором»?

10 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Белгородцы недовольны работой автобусов
Сюжет
Лекарства
Не все белгородцы смогли получить необходимые препараты и вовремя уехать. Тем временем стало известно, проверял ли Роспотребнадзор магазины «Светофор».

Белгородцам не хватает лекарств?

В Белгороде за неделю поступило 60 жалоб на проблемы с выдачей лекарств. Замминистра здравоохранения Людмила Крылова пояснила, что такие проблемы возникли из-за временного перераспределения потока пациентов после закрытия поликлиники № 7 на ремонт. Необходимые препараты были в аптеках, но не по месту пребывания нуждающихся. В настоящее время всё нормализовано и лекарства есть «с запасом».

В Белгороде проблемы с выдачей лекарств? За неделю поступило 60 жалоб
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Графики автобусов не выдерживают критики

В Белгороде растёт число жалоб на общественный транспорт. После изменений в контрактах с перевозчиками и повышения стоимости проезда с начала февраля поступило 171 обращение, 45 из них касаются несоблюдения графиков, 21 — проблем с классом или количеством автобусов, а 15 — повышения стоимости проезда или о проблем с оплатой.

Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал работу чиновников, заявив, что жители не были своевременно проинформированы о нововведениях. Он подчеркнул, что необходимо было довести информацию через уведомления, «Госуслуги» и соцзащиту. Глава региона потребовал устранить недоработки.

«Не доработали»: Гладков о жалобах на графики автобусов в Белгороде
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Роспотребнадзор проверил «Светофоры»?

В связи с проверками магазинов сети «Светофор» в разных регионах России редакция Бел.Ру решила узнать, контролировали ли их работу в Белгородской области.

Как оказалось, в 2024 году Роспотребнадзор проверил три торговые точки и выявил нарушения при продаже молочной продукции, что привело к штрафам для юридического и должностных лиц.

Однако в 2025 году новых проверок ведомство не проводило. В одном из магазинов продавщица утверждает, что контроль всё же был, но официального подтверждения этому нет. Возможны два варианта: либо проверку проводил другой надзорный орган, либо её вовсе не было.

Проверял ли Роспотребнадзор «Светофоры» в Белгородской области?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Лекарства#Светофор#Белгород#Вячеслав Гладков#Итоги дня
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