Белгородцы жалуются на проблемы с лекарствами и автобусами. А что со «Светофором»?

В Белгороде за неделю поступило 60 жалоб на проблемы с выдачей лекарств. Замминистра здравоохранения Людмила Крылова пояснила, что такие проблемы возникли из-за временного перераспределения потока пациентов после закрытия поликлиники № 7 на ремонт. Необходимые препараты были в аптеках, но не по месту пребывания нуждающихся. В настоящее время всё нормализовано и лекарства есть «с запасом».